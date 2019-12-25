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«Поцелуй её за меня». Девочка поблагодарила маму за рождение младшей сестры

26.12.2019 15:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Девушка показала письмо, которое 19 лет назад написала матери, когда она находилась в родильном доме. 

Пользовательница «Пикабу» под ником IraNeIra недавно получила от родителей письмо, которое она сама написала матери в 11 лет. Женщина в тот момент находилась в роддоме и подарила своей старшей дочке сестру. 

IraNeIra в свои юные годы очень волновалась и трогательно поблагодарила маму за такой подарок. 

«Записку нашли случайно, я помню, что писала много маме, но вот что именно, конечно, не помнила уже. А сегодня прям такая милота разлилась по душе», – поделилась впечатлениями пользовательница «Пикабу». 

«Поцелуй её за меня». Девочка поблагодарила маму за рождение младшей сестры
Фото: pikabu.ru / IraNeIra 

В комментариях люди согласились, что получилось очень нежно, и отметили важность сохранения подобных записок, чтобы в будущем можно было порадоваться и вспомнить былое. 

Кстати, недавно мы рассказывали о письме девочки, которое умилило родителей.

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Девушка показала письмо, которое 19 лет назад написала матери, когда она находилась в родильном доме.  Пользовательница «Пикабу» под ником IraNeIra недавно получила от...
 
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