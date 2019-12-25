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«Поцелуй её за меня». Девочка поблагодарила маму за рождение младшей сестры
Источник материала: СТВ
Девушка показала письмо, которое 19 лет назад написала матери, когда она находилась в родильном доме.
Пользовательница «Пикабу» под ником IraNeIra недавно получила от родителей письмо, которое она сама написала матери в 11 лет. Женщина в тот момент находилась в роддоме и подарила своей старшей дочке сестру.
IraNeIra в свои юные годы очень волновалась и трогательно поблагодарила маму за такой подарок.
«Записку нашли случайно, я помню, что писала много маме, но вот что именно, конечно, не помнила уже. А сегодня прям такая милота разлилась по душе», –
В комментариях люди согласились, что получилось очень нежно, и отметили важность сохранения подобных записок, чтобы в будущем можно было порадоваться и вспомнить былое.
Кстати, недавно мы рассказывали о письме девочки, которое умилило родителей.
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Девушка показала письмо, которое 19 лет назад написала матери, когда она находилась в родильном доме. Пользовательница «Пикабу» под ником IraNeIra недавно получила от...
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