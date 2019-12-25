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ГАИ обращает внимание на неблагоприятные погодные условия

26.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Дорожно-транспортные происшествия, совершаемые в условиях тумана, дождя, темного времени суток характеризуются высокой тяжестью последствий и вызывают широкий общественный резонанс.

ГАИ обращает внимание на неблагоприятные погодные условия
Фото из открытых интернет-источников

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, исключения дорожно-транспортных происшествий при неблагоприятных погодных условиях ГАИ призывает водителей:

  • не оставлять транспортные средства в пределах дорог в период образования туманов;
  • использовать внешние световые приборы;
  • соблюдать дистанции, скоростные режимы, правила расположения транспортных средств на проезжей части, обгона и маневрирования. 

Пешеходам также необходимо быть предельно внимательными и осторожными на проезжей части. Переходить проезжую часть необходимо только по пешеходному переходу, а в темное время суток всегда использовать светоотражающие элементы.

 

По информации ОГАИ ОВД райисполкома
Подготовила Алла ЯКУШЕВИЧ
Фото интернет-ресурса

 
 
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Дорожно-транспортные происшествия, совершаемые в условиях тумана, дождя, темного времени суток характеризуются высокой тяжестью последствий и...
 
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