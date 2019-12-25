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«Привозят свои вкусняшки солдат». Военные поздравили детей реабилитационного центра с новогодними праздниками
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Генерал вместо Деда Мороза. Военные поздравили детей реабилитационного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди подарков не только сладости, но и любимые песни.
Юлия Китикова:
Ещё одной доброй традицией стало угощение сладкой выпечкой. Но и хозяева праздника в долгу не остались – поделки, созданные детскими руками, становятся добрыми амулетами для взрослых.
Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:
Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Но главный подарок – здоровье – дети в реабилитационном центре получают, независимо от праздничных дат. Только в этом году с инвалидных колясок на ноги поднялись 12 детей.
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«Привозят свои вкусняшки солдат». Военные поздравили детей реабилитационного центра с новогодними праздниками
Новости Беларуси. Генерал вместо Деда Мороза. Военные поздравили детей реабилитационного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди подарков не...
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