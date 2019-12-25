«У нас забрали властные полномочия». Союз архитекторов провел съезд и избрал нового главу

Источник материала: Tut.by

Директор «Минскгражданпроекта» Олег Быковский избран председателем Белорусского союза архитекторов, сообщается на сайте организации. На съезде организации также были озвучены проблемы, с которыми сталкиваются архитекторы.



Олег Быковский. Фото со страницы в фейсбуке

Ранее Союз архитеткторов возглавлял Александр Корбут. С 20 декабря этот пост занял директор «Минскгражданпроекта» Олег Быковский, за которого проголосовало большинство делегатов съезда.

Александр Корбут же выступил с докладом, в котором он говорил не только об успехах, но и о проблемах. Вот некоторые из них:

От архитектора забрали властные полномочия и он практически мало влияет на принятие многих принципиальных решений в архитектурно-градостроительной деятельности. Архитектор перестал быть главным.

Архитекторы все больше становятся в этом процессе обслуживающим персоналом, а архитектурно-градостроительная деятельность стала «Услугой».

Занятие архитектурой становится все чаще «Ремеслом». У нас не существует Авторской архитектуры.

— Да и в нашем самом профессиональном цехе, среди архитекторов, градостроителей, урбанистов нет единства и сплоченности. Мы только начали учиться разговаривать с инвесторами, с Властью с гражданским обществом. Здесь еще далеко от партнерства.

В нашем цехе присутствует демпинг, нарушение этики, кодекса чести, авторских прав. Я уже не говорю об архитектурной критике. Ее как не было у нас за последние 20−25 лет, так и нет. Любая дискуссия или критические выступления, в том числе на архитектурно-градостроительных советах по вопросам размещения объекта в среде города и архитектуры этого объекта, вызывают у многих наших коллег архитекторов в лучшем случае обиды, — сказал Александр Корбут.



Александр Корбут. Фото: Realt.by

Он также затронул и больную тему разработки ПДП.

— Это же не секрет, есть примеры, когда на одной и той же территории сегодня предлагается размещение малой и среднеэтажной застройки, а завтра многоэтажной. Сегодня это ландшафтно-рекреационная зона, а завтра уже жилая территория или еще какая-либо. Это наносит огромный вред нашему профессиональному цеху, да и не только ему. С нами в том числе и по этим причинам перестали считаться. Неужели мы все это не понимаем?, — пояснил архитектор.

Напомним, мы и раньше рассказывали о том , что архитекторы страны обеспокоены агрессивной градостроительной политикой и тем, что исполнительная власть и бизнес их не слышат.