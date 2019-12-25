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«У нас забрали властные полномочия». Союз архитекторов провел съезд и избрал нового главу
Источник материала: Tut.by
Директор «Минскгражданпроекта» Олег Быковский избран председателем Белорусского союза архитекторов,
Ранее Союз архитеткторов возглавлял Александр Корбут. С 20 декабря этот пост занял директор «Минскгражданпроекта» Олег Быковский, за которого проголосовало большинство делегатов съезда.
Александр Корбут же выступил с докладом, в котором он говорил не только об успехах, но и о проблемах. Вот некоторые из них:
— Да и в нашем самом профессиональном цехе, среди архитекторов, градостроителей, урбанистов нет единства и сплоченности. Мы только начали учиться разговаривать с инвесторами, с Властью с гражданским обществом. Здесь еще далеко от партнерства.
Он также затронул и больную тему разработки ПДП.
— Это же не секрет, есть примеры, когда на одной и той же территории сегодня предлагается размещение малой и среднеэтажной застройки, а завтра многоэтажной. Сегодня это ландшафтно-рекреационная зона, а завтра уже жилая территория или еще какая-либо. Это наносит огромный вред нашему профессиональному цеху, да и не только ему. С нами в том числе и по этим причинам перестали считаться. Неужели мы все это не понимаем?, — пояснил архитектор.
Напомним, мы и раньше
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Союз возглавил директор «Минскгражданпроекта» Олег Быковский.
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