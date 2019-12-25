Снег, гололед и мороз идут в Беларусь

Понижение температуры, снег, мокрый снег, заморозки, гололед прогнозируют синоптики на последние дни уходящего года.

27 и 28 декабря в стране ожидается похолодание, мокрый снег, местами сильный. В эти дни температура воздуха опустится до -4-6 градусов в течение суток. Облачная погода, гололед, на дорогах – гололедица.

В воскресенье, 29 декабря, днем уже будет -5, а ночью – до 9-11 градусов, местами – кратковременный снег.

30 и 31 декабря обещает примерно такую же облачную и холодную погоду. Мокрый снег, ночами при прояснениях – до 10 градусов мороза.