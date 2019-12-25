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Федерация футбола наградила лучших в детско-юношеском футболе в прошедшем сезоне

26.12.2019 16:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

26 декабря федерация футбола Беларуси провела четвертую церемонию закрытия детско-юношеского футбольного сезона. Были названы лучшие футболисты года в четырех возрастах, лучший тренер-2019, лучший гол, а также человек года.


Фото: ФК «Динамо» (Минск)

Гол, набравший наибольшее количество баллов, принес победу полузащитнику ФК «Шахтер» (Солигорск) Руслану Лисаковичу.

Лучшим футболистом года в возрастной категории U-15 стал Павел Шевченко. Полузащитник собрал наибольшую сумму баллов после голосования в интернете и опроса тренеров команд.

Сильнейшим в номинации «Лучший футболист года» среди парней U-16 оказался Даниил Душевский. Хавбек футбольного клуба «Минск» отметился в сезоне 10 голами.

В пуле парней, чей возраст не превышает 17 лет, опередил конкурентов Кирилл Зинович. Вызванный Андреем Скоробогатько в состав сборной U-17, он помог дружине отобраться в элитный раунд чемпионата Европы. Кроме того, внес посильный вклад в превращение футбольного клуба «Минск» в чемпиона страны среди парней 2003 года рождения.

Наконец, в категории U-18 победил Владислав Ложкин — форвард, ставший главным бомбардиром нашей сборной на «Кубке Развития-2019», а затем выигравший спор снайперов в турнире дублеров. Отметим, что в нынешнем сезоне вундеркинд также дебютировал в основном составе минского «Динамо», проведя 19 минут на поле в поединке против борисовского БАТЭ.

Лучший тренер года выбирался из полусотни кандидатов. Звание лучшего наставника 2019 года ушло в Борисов тренеру ФК БАТЭ Ивану Мигалю.

Завершилась же церемония определением «человека года» — специалиста, чей вклад в развитие футбола АБФФ вместе с единомышленниками хотела бы отметить особо.

В 2019 году почетный титул завоевал Дмитрий Панько из Бреста — он плодотворно работает с молодежью в городе над Бугом и постоянно открывает все новые и новые плеяды талантливых ребят в регионе.

В частности, четыре его воспитанника в составе ФК «Рух» в нынешнем году помогли коллективу из Бреста пробиться в элитный дивизион нашей страны. Причем Владислав Морозов провел все три мяча своей команды в переходных матчах — и способствовал победе брестчан над могилевским «Дняпро».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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