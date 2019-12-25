Минчанка заняла около 150 тысяч долларов у знакомых и не вернула

Являясь индивидуальным предпринимателем по продаже детской одежды, женщина занимала крупные суммы якобы для расширения бизнеса. Она писала расписки, обещая вернуть долг в двойном размере. Однако своих денег кредиторы так и не увидели.
Правоохранителям поступило 15 заявлений о преступных действиях гражданки. Общая сумма ущерба составила порядка 150 000 долларов, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Лицам, пострадавшим от действий А. Горенской 1976 г.р., необходимо обращаться в Советское РУВД Минска (пер. Я.Колоса, 3) или по телефонам: 8(017)292-02-02, 8(017)239-67-89, 8(033)107-69-57, 102.