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Минчанка заняла около 150 тысяч долларов у знакомых и не вернула

26.12.2019 16:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минчанка заняла около 150 тысяч долларов у знакомых и не вернула
ГУВД Мингорисполкома

Являясь индивидуальным предпринимателем по продаже детской одежды, женщина занимала крупные суммы якобы для расширения бизнеса. Она писала расписки, обещая вернуть долг в двойном размере. Однако своих денег кредиторы так и не увидели.

Правоохранителям поступило 15 заявлений о преступных действиях гражданки. Общая сумма ущерба составила порядка 150 000 долларов, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Лицам, пострадавшим от действий А. Горенской 1976 г.р., необходимо обращаться в Советское РУВД Минска (пер. Я.Колоса, 3) или по телефонам: 8(017)292-02-02, 8(017)239-67-89, 8(033)107-69-57, 102. 

Минчанка заняла около 150 тысяч долларов у знакомых и не вернула
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Теги: Минск
 
 
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Задержана ранее не судимая 43-летняя минчанка, которая совершала мошеннические действия на протяжении порядка трех лет.
 
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