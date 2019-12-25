МВД о происшествии в Слуцке: Потерпевший не служит в Службе безопасности президента, и бил его не милиционер

Источник материала: Слуцк Город

Мужчина, которого избили в Слуцке, не сотрудник Службы безопасности президента. Скорую ему вызвала милиция и она не причастна к избиению. Об этом сообщает НН со ссылкой на пресс-секретаря УВД Минского облисполкома.

Супруга избитого ночью в Слуцке мужчины называла его сотрудником Службы безопасности президента и обвиняла в нанесении побоев милицию. Однако, в её утверждениях есть неточности.



Пресс-секретарь УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев сегодня, по прошествии нескольких дней, уточнил информацию.

«Мы провели проверку, возбуждено уголовное дело — материалы переданы в Следственный комитет.

Но в словах жены есть неточности, прежде всего — он не сотрудник СБП, а инспектор службы безопасности одного из минских отелей.

Кроме того, имеются видеозаписи, как сотрудники вызывают ее мужу скорую, это подтверждает аудиозапись из самой скорой.

По нашим видеозаписям, когда милиция прибывает к месту второй драки, потерпевший уже лежит и хрипит, спецсредства против него не применялись, милиция не причастна — дело о хулиганстве возбуждено в отношении 33-летнего жителя Солигорска», — сказал Чеботарев.



Наша Нива