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МВД о происшествии в Слуцке: Потерпевший не служит в Службе безопасности президента, и бил его не милиционер
26.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Мужчина, которого избили в Слуцке, не сотрудник Службы безопасности президента. Скорую ему вызвала милиция и она не причастна к избиению. Об этом
Супруга избитого ночью в Слуцке мужчины называла его сотрудником Службы безопасности президента и обвиняла в нанесении побоев милицию. Однако, в её утверждениях есть неточности.
«Мы провели проверку, возбуждено уголовное дело — материалы переданы в Следственный комитет.
Кроме того, имеются видеозаписи, как сотрудники вызывают ее мужу скорую, это подтверждает аудиозапись из самой скорой.
Наша Нива
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МВД о происшествии в Слуцке: Потерпевший не служит в Службе безопасности президента, и бил его не милиционер
Мужчина, которого избили в Слуцке, не сотрудник Службы безопасности президента. Скорую ему вызвала милиция и она не причастна к избиению.
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