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В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС поставили новогоднюю ёлку. Смотрите, какой тлен
Источник материала: KYKY>
В Припяти впервые за 33 года после аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку,
На открытие елки приехали бывшие жители города. Тогда, в 1986 году, они покидали Припять, надеясь вернуться домой через пару дней. Так им обещали во время эвакуации. Сейчас люди повесили на дерево игрушки и свои детские фотографии (вы тоже чувствуете безнадегу?)
Летом 2019-го президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зона отчуждения постепенно будут превращать в одну из точек роста страны. Для этого Зеленский собирается убрать предпосылки для коррупции и создать зеленый коридор для туристов. Также, с его слов, нужно «избавиться от глупостей» вроде запрета на съемку внутри зоны отчуждения и внезапных отказов в посещении для туристов.
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В Припяти впервые за 33 года после аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку, пишет zik.ua. Теперь она стоит возле одного из центральных зданий Припяти,...
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