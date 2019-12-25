В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС поставили новогоднюю ёлку. Смотрите, какой тлен

Источник материала: KYKY

В Припяти впервые за 33 года после аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку, пишет zik.ua. Теперь она стоит возле одного из центральных зданий Припяти, дворца культуры «Энергетик». Правда, глядя на фото и елку на них, ощущение праздника не появляется вовсе. Но так и нужно: смысл в том, чтобы еще раз ковырнуть рану – и вернуть людей к осмыслению трагедии.

На открытие елки приехали бывшие жители города. Тогда, в 1986 году, они покидали Припять, надеясь вернуться домой через пару дней. Так им обещали во время эвакуации. Сейчас люди повесили на дерево игрушки и свои детские фотографии (вы тоже чувствуете безнадегу?)

Летом 2019-го президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зона отчуждения постепенно будут превращать в одну из точек роста страны. Для этого Зеленский собирается убрать предпосылки для коррупции и создать зеленый коридор для туристов. Также, с его слов, нужно «избавиться от глупостей» вроде запрета на съемку внутри зоны отчуждения и внезапных отказов в посещении для туристов.