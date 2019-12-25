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Пелагея подтвердила расставание с Телегиным после трех лет брака
Источник материала: Tut.by
О том, что в семейной жизни 33-летней певицы Пелагеи и ее супруга, 27-летнего хоккеиста Ивана Телегина, не все гладко, говорили уже давно. А сегодня звезда подтвердила информацию о расставании со спортсменом, опубликовав официальное заявление в инстаграме,
Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки… О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси.
Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну и жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра.
Напомним, Пелагея и Иван Телегин поженились три года назад, у пары растет дочь Таисия, которой скоро исполнится три года. Пишут, что причиной расставания послужил новый роман Телегина с юной моделью Мари.
Издание «СтарХит»
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О том, что в семейной жизни 33-летней певицы Пелагеи и ее супруга, 27-летнего хоккеиста Ивана Телегина, не все гладко, говорили уже давно.
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