Ничего святого. В Минске осудили священника, который пошёл на митинг против интеграции

Источник материала: KYKY

Сегодня, 26 декабря, беларусов массово судят. 15 человек, которые выходили на, казалось бы, мирные минские митинги против интеграции с Россией 7 и 8 декабря, по повесткам явились в суды, чтобы выслушать свои приговоры.

Многих людей обвинили в участии в несанкционированных акциях, но есть и те, кого судят только за призывы в соцсетях пойти на мероприятия. Как пишут правозащитники «Весны», почти всем дают штрафы – и немалые.

Сумма, как правило, одинакова: 30 базовых величин, или 765 рублей. Правда, для некоторых обвиняемых штрафы больше: например, отца Викентия (Виктора Ковалькова) обязали выплатить 50 базовых величин, то есть 1275 рублей. Это максимальная санкция части третьей статьи 23.34 КоАП о «нарушении правил проведения массового мероприятия». Такую меру применяют, если человек в течение года после последнего наказания повторяет нарушение. Видимо, отец Викентий сходил на акцию не один раз.

Кроме штрафов, подсудимым дают и сутки. Так, активистку Елену Толстую оштрафовали на 50 базовых величин (1275 рублей) и задержали прямо в зале суда: судья вдобавок назначил ей пять суток ареста. Девушка объявила голодовку.

Напомним, две первые акции протеста прошли в Минске 7 и 8 декабря, накануне и в день переговоров президентов Беларуси и России. После этого милиция составила на часть участников протоколы. До конца года беларуские суды хотят рассмотреть дела нескольких десятков человек.

К слову, не так давно Александр Лукашенко в интервью главреду «Эхо Москвы» раскрыл главный секрет: как беларусы очутились на митингах против интеграции с Россией. Он заявил буквально следующее: «Не надо говорить, что это такие массовые [акции]. Потому что выходили на проспект Победителей, на проспект Независимости, где огромная масса народа идет, а 400 человек – это ядро нашей оппозиции поднимали флаги, и в СМИ то, что вы видели, кажется: ого, сколько народу. Это обычные люди [попали на фото с митингов]: кто на работу, кто с работы, кто в магазин». Иллюстрируем: