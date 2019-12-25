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Россиянин развращал белорусских детей
Источник материала: Партизан
В милицию обратились родители 12-летней девочки.
Они рассказали, что в мобильном телефоне дочери обнаружили переписку с неизвестным. Содержание виртуального сообщения их встревожило: собеседник склонил ребенка переслать ему свои фотографии интимного характера.
Вскоре сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома установили, что к данной переписке причастен 22-летний гражданин Российской Федерации.
В Минске он работал каменщиком. В интернет-общении представлялся подростком (девочкой или мальчиком) и понуждал собеседниц к фотографированию в обнаженном виде.
В комнате, где проживал молодой человек, изъяты мобильный телефон и два ноутбука. При изучении содержимого этих устройств выявлено порядка 40 «диалогов» с девочками в возрасте 9-14 лет.
Также в мобильном телефоне обнаружено порядка 100 интернет-ссылок на видеоролики порнографического содержания с участием детей. Известно, что этими ссылками фигурант делился с несовершеннолетними в одной из социальных сетей.
Материалы проверки направлены в Советский (г.Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка. Сейчас он находится в ИВС. Содержимое изъятых устройств передано на экспертизу в ГКСЭ Республики Беларусь.
Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на установление иных потерпевших. По оперативным данным, фигурант вступал в половую связь с четырьмя несовершеннолетними, с которыми познакомился в интернете,
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В милицию обратились родители 12-летней девочки.
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