Россиянин развращал белорусских детей

Они рассказали, что в мобильном телефоне дочери обнаружили переписку с неизвестным. Содержание виртуального сообщения их встревожило: собеседник склонил ребенка переслать ему свои фотографии интимного характера.





Вскоре сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома установили, что к данной переписке причастен 22-летний гражданин Российской Федерации.





В Минске он работал каменщиком. В интернет-общении представлялся подростком (девочкой или мальчиком) и понуждал собеседниц к фотографированию в обнаженном виде.





В комнате, где проживал молодой человек, изъяты мобильный телефон и два ноутбука. При изучении содержимого этих устройств выявлено порядка 40 «диалогов» с девочками в возрасте 9-14 лет.





Также в мобильном телефоне обнаружено порядка 100 интернет-ссылок на видеоролики порнографического содержания с участием детей. Известно, что этими ссылками фигурант делился с несовершеннолетними в одной из социальных сетей.













Материалы проверки направлены в Советский (г.Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка. Сейчас он находится в ИВС. Содержимое изъятых устройств передано на экспертизу в ГКСЭ Республики Беларусь.



