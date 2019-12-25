Новогодние праздники – время удивительное, всегда волнующее, обладающее особым очарованием. Люди ожидают очередного чуда, светлой сказки… Кто-то загадывает желание и верит, что оно непременно сбудется в наступающем году. Новый год – это один из самых любимых, долгожданных, радостных и душевных праздников.

Для наших учащихся новогодний утренник – важнейшая часть встречи Нового года. Это долгожданное и очень ответственное мероприятие, в подготовку к которому включены все: и учащиеся, и родители, и педагоги.

21 декабря наша школа в который раз гостеприимно распахнула свои двери. Неповторимая атмосфера предстоящего праздника захватила всех. В зале, где проходили новогодние представления, было красиво, уютно и многолюдно.

Утренник начался веселой музыкой. Много разных приключений, чудес и испытаний прошли сказочные герои вместе с детьми. Малыши и ребята постарше окунулись в сказочный мир с веселыми песнями, играми и хороводами. На празднике было много танцев, сюрпризов, подарков. Сказочные персонажи радовали играми и веселыми шутками. С появлением Деда Мороза начался настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами вокруг елки.

Праздник доставил радость и удовольствие всем: и его непосредственным участникам, и всем, кто пришел посмотреть на выступление детей. В адрес школы пришло очень много писем от родителей наших учащихся со словами благодарности организаторам праздника.

От лица администрации и всего педагогического состава мы от души поздравляем всех ребят и их родителей с этим волшебным праздником! Пусть в воздухе витает настоящая магия Нового года! Наслаждайтесь ею от души и дарите всем вокруг тепло своего сердца, и тогда самые заветные желания сбудутся, а праздничное настроение задержится на целый год!

Юлия ШЕРЕМЕТ, педагог-организатор ГУО «Средняя школа №1 им.В.Ф.Купревича г.Смолевичи».