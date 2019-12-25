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"За незалежнасць, волю, дабрабыт!" Организаторы рассказали об акции 29 декабря

26.12.2019 16:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29 декабря в Минске планируется акция в защиту независимости. Она пройдет в формате живой цепи от площади Независимости до площади Калиновского (Октябрьской).

"За незалежнасць, волю, дабрабыт!" Организаторы рассказали об акции 29 декабря
26 декабря в Минске прошло совещание оргкомитета "Защитим независимость”.
Акция в защиту независимости пройдет в Минске 29 декабря в формате живой цепи от площади Независимости до площади Калиновского (Октябрьской площади). Планируемое время 15-15.30. Акция пройдет под лозунгом «ЗА НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ, ВОЛЮ, ДАБРАБЫТ!»

На пресс-конференции лидеры оргкомитета “Защитим независимость” потребовали срочно опубликовать все документы, которые тайно от народов Беларуси и РФ приняли Лукашенко и Путин. Цель – национальный суверенный аудит «углубленной интеграции» независимыми экспертами в Беларуси, России и зарубежными специалистами (Венецианской комиссией и другими структурами).

Запланировано создание онлайн-петиции для сбора подписей гражданами Беларуси и РФ, а также петиции для граждан других стран против создания “союза РФ и Беларуси”, имперской политики Кремля.  

Совещание оргкомитета "Защитим независимость” подтвердило свою оценку: все пункты соглашений и протоколов между Кремлем и официальным Минском будут признаны Радой БНР, демократической общественностью Беларуси, иностранными государствами, международными органами и организациями, всем прогрессивным мировым сообществом нелегитимными, если они нарушают международное право, суверенитет и Конституцию Беларуси, грубо подрывают экономическую и политическую независимость нашей страны.


Александр Лукашенко и другие лица, занимающие государственные должности в Беларуси и принимавшие участие в принятии антизаконных документов с властью РФ, в дальнейшем будут привлечены к уголовной и иной ответственности: их действия по " союзной интеграции с РФ" имеют основания для привлечения этих лиц за "измену" ("помощь иностранному государству в проведении деятельности в ущерб национальной безопасности Республики Беларусь"), "совершение действий в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности", "превышение власти или служебных полномочий", "бездействие должностного лица" и признаки других уголовных преступлений (арт . 356, 361, 426, 425 и других статей УК Беларуси).
 
Теги: Минск
 
 
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29 декабря в Минске планируется акция в защиту независимости. Она пройдет в формате живой цепи от площади Независимости до площади Калиновского (Октябрьской).
 
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