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Потребуется взглянуть ещё раз. Показываем забавную оптическую иллюзию с ребёнком

26.12.2019 16:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пользователь Reddit под ником Barkhardt показал смешную фотографию. Кажется, что праздничный пакет находится в руке у малыша. 

«Когда она прислала мне эту фотографию, я подумал, что ребенок держит подарок», – написал Barkhardt. 

Потребуется взглянуть ещё раз. Показываем забавную оптическую иллюзию с ребёнком
Фото: reddit.com/user/Barkhardt 

В комментариях один из пользователей написал, что больше всего сомнений у него возникло из-за того, что женщина держит ребёнка обеими руками. Только через некоторое время комментатор догадался, что пакет стоит на полу. 

Пару недель назад соцсети всколыхнула другая оптическая иллюзия.

Казалось, что у девочки было что-то не так с ногами – здесь подробности

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Пользователь Reddit под ником Barkhardt показал смешную фотографию. Кажется, что праздничный пакет находится в руке у малыша.  «Когда она прислала мне эту фотографию, я...
 
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