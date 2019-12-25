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Потребуется взглянуть ещё раз. Показываем забавную оптическую иллюзию с ребёнком
Источник материала: СТВ
Пользователь Reddit под ником Barkhardt показал смешную фотографию. Кажется, что праздничный пакет находится в руке у малыша.
«Когда она прислала мне эту фотографию, я подумал, что ребенок держит подарок», –
В комментариях один из пользователей написал, что больше всего сомнений у него возникло из-за того, что женщина держит ребёнка обеими руками. Только через некоторое время комментатор догадался, что пакет стоит на полу.
Пару недель назад соцсети всколыхнула другая оптическая иллюзия.
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Пользователь Reddit под ником Barkhardt показал смешную фотографию. Кажется, что праздничный пакет находится в руке у малыша. «Когда она прислала мне эту фотографию, я...
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