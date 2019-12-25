В Беларуси из 3,5 миллиона водителей около 8 тысяч - злостные нарушители

Источник материала: Tut.by

«Основа всему — это профилактическая, превентивная работа», — прокомментировал дифференцированный подход к нарушителям ПДД начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк.



Фото: ГАИ Минска

— Водители, которые совершили какую-то ошибку и попали в поле зрения сотрудников ГАИ впервые, могут рассчитывать на профилактическую беседу или предупреждение. А вот на тех, кто постоянно и систематически нарушает ПДД, мы будем влиять посредством существующего законодательства, — подчеркнул начальник ГАИ.

По словам Корзюка, в стране около 3,5 млн водителей и только около 8 тыс. из них — злостные наршители. При этом есть и те, кто по сто и более раз в год нарушают правила дорожного движения. С такими водителями, по мнению Корзюка, бесполезно вести профилактическую работу.

Напомним, накануне министр внутренних дел дал рекомендации сотрудникам ГАИ максимально организовать предупредительную работу с участниками дорожного движения и дифференцированно подходить к каждому конкретному случаю.

В МВД тогда отметили, что меры административного реагирования никто не исключает. Если гражданин намеренно нарушает ПДД и не реагирует на замечания — метод беседы вряд ли на него подействует. ГАИ однозначно будет составлять административные протоколы за серьезные правонарушения, которые связаны с безопасностью граждан: управление авто в состоянии алкогольного опьянения, проезд на красный, непропуск пешехода и другие.