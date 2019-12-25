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Лукашенко предрек «непростые времена» производителям крепкого алкоголя

26.12.2019 17:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко предрек «непростые времена» производителям крепкого алкоголя

Как заметил Александр Лукашенко, возможно, изменится структура управления отраслью в сферах производства и продажи.

Во время согласования новых руководителей концерна «Белгоспищепром» и завода «Минск Кристалл» Александр Лукашенко, как пишет его пресс-служба , обратил внимание на то, что для отрасли производства крепких алкогольных напитков приближаются «непростые времена».

Пл словам Лукашенко, возможно, изменится структура управления отраслью в сферах производства и продажи.

«Но, если на это пойдем, мы должны сохранить лучшие качества нашей старой системы, - добавил он. - Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы: не дай бог, ослабить контроль - людей начнут спаивает жженой водкой, и они начнут гибнуть , как в определенных соседних государствах ».

Что именно грозит алкогольной отрасли, он не уточнил. Контроль производства и рыночных условий продажи, отметил он, нужно держать на должном уровне не только в области алкоголя, но и табака.

Лукашенко также заявил, что «никакого прощения за коррупцию должностных лиц и их начальников не будет» - мол, «если подчиненный жулик, то у меня сразу возникают вопросы к главе». 

Напомним, бывших председателя «Белгоспищепрома» и директора «Минск Кристалла» уволили в конце октября после коррупционного скандала .

 
Теги: Минск
 
 
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Как заметил Александр Лукашенко, возможно, изменится структура управления отраслью в сферах производства и продажи.
 
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