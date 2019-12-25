WADA, РУСАДА… А нам это надо?

Наш единственный союзник в очередной раз наступил на грабли, лишив своих спортсменов права выступать под национальным флагом на крупнейших международных соревнованиях.





Реакция официальных лиц России на решение международной организации оказалась вполне ожидаемой. Ограничусь одной цитатой, позаимствованной у заместителя председателя Совета Федерации РФ по международным делам Андрея Климова:





«Я не специалист в спортивной юриспруденции и, тем более, в спортивной медицине. Я все это вижу со своего угла. Вижу, что все силы, которые мы привычно называем русофобскими, пользуются каждым просчетом, каждой ошибкой, каждой мелочью, каждым недоразумением. До какой степени сейчас это про спорт — я не знаю. По-моему, про спорт здесь меньше всего».









Обидно за российских спортсменов, но в чем-то прав Климов: «про спорт здесь меньше всего». От себя добавлю, что было бы ошибкой считать последствия решения WADA исключительно внутрироссийским делом. В конце-то концов колокол всегда «звонит по тебе».





Мы не нарочно





Ложь в России сидит на лжи и ложью погоняет. Она не вчера родилась и не завтра умрет. Ложь в качестве краеугольного камня была заложена в фундамент первого в мире государства рабочих и крестьян. Его архитекторы убеждали доверчивых простаков в том, что ликвидация частной собственности вместе с собственниками сделает невозможным эксплуатацию человека человеком, после чего всем будет счастье.





Так оно и получилось. ГУЛАГ, разумеется, не в счет, да и на возвращение крестьян фактически в крепостное состояние внимания можно не обращать. Тоже мне событие! Всего лишь очередной набор просчетов, ошибок, мелочей и недоразумений.





Примером всего перечисленного может служить и сюжет Первого канала о малазийском «Боинге», якобы сбитом украинским истребителем. Спустя пять лет после публикации разоблачительного спутникового снимка гендиректор Первого Константин Эрнст в интервью журналу New Yorker дал по-ребячески наивное объяснение провокации, устроенной его подчиненными: «Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно».





Ошибочка, однако! Междометие «однако» в данном случае более чем уместно, т.к. непосредственным исполнителем провокации был телеведущий программы «Однако» Михаил Леонтьев.





На продемонстрированном им снимке, если воспользоваться законом подобия треугольников из школьного учебника геометрии, длина «Боинга» должна была превышать 4 км (!), на что оперативно и указали эксперты. Почему же Эрнст и К° согласились совершить ошибку? Да потому что реальный «Боинг» на реальном космическом снимке телезрители не смогли бы разглядеть.





Но они не нарочно. Не корысти ради, а токмо для поддержания рейтинга национального лидера, того самого лидера, который символизирует Россию. Что касается родственников 298 убиенных, то какая им разница, кто, по какой причине и с помощью какого вида вооружения сбил самолет? Мертвых не вернуть.





Объяснение можно найти любому поступку. Большого ума для этого не требуется, но минимум ассоциативного мышления не повредит. Ограничусь примером, позаимствованным у национального лидера России Владимира Путина, чья способность к ассоциативному мышлению формировалась спецслужбами:





«Бросил пластиковый стакан в представителя власти — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого».





Убедительно? Более чем!









С детского сада, с первого класса





«Если человек глуп, то это надолго», — утверждал Вольтер. Но данный вывод можно смело распространять на любые качества личности. В частности, единожды совравший будет врать всегда, если ему это выгодно.





Тот, кто заявляет, что ни разу не солгал, однозначно лукавит. Но с патологическими лжецами, не замечающими границы между истиной и ложью, мы в быту встречаемся нечасто. Иное дело — политика. Концентрация мифоманов на единицу площади в этой сфере человеческой деятельности порой превышает все разумные и неразумные пределы. Чтобы в этом убедиться, достаточно включить телевизор.





Лжи в политике способна противостоять лишь конкуренция. Поэтому в авторитарных странах с жесткой вертикалью власти политики врут гораздо чаще и масштабнее, чем в странах, не сумевших осознать преимущества этого гениального изобретения человечества. Единственное исключение — Республика Беларусь, что и было в очередной раз продемонстрировано в ходе так называемых парламентских выборов.





Честные и справедливые выборы — это наша визитная карточка. Соответствие белорусских выборов демократическим стандартам выглядит трижды убедительно, если смотреть на них с Востока.





В качестве примера такого взгляда приведу фрагмент заявления МИД России от 22 ноября: «Наблюдатели от СНГ, ШОС, Парламентского собрания Союза Белоруссии и России признали, что выборы были проведены открыто и на высоком организационном уровне, соответствовали нормам национального законодательства и международным стандартам».





Ошибается тот, кто полагает, что история своеобразия белорусских выборов берет свое начало с референдума 1996 года. Причем тут конкретная дата? Смотреть следует глубже, как это делает глава государства.





Цитирую: «С детского сада, с первого класса школы детям нужно прививать гордость за свою страну. В этом должны участвовать все — и власть, и школа, и семья. Крайне важно воспитать личность нравственную, научить молодежь отличать правду от лжи. Наша задача — дать поколению такие ориентиры, которые помогут каждому стать настоящим патриотом и гражданином».





В том, что в Беларуси организация выборов находится в руках настоящих патриотов, сомневаться не приходится. Патриотами не рождаются. Патриотами становятся в процессе социализации. И если родители в вопросах патриотического воспитания своих чад порой и проявляют слабинку, то дошкольные учреждения, школа и власть всегда готовы прийти им на помощь.









Не следует забывать и о России, чей экспортный потенциал нефтью и газом не ограничивается. В любых объемах и практически даром наша восточная соседка экспортирует культурные образцы. Не зря же Константин Эрнст занимает должность генерального директора Первого канала уже два десятилетия.