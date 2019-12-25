Самые красивые дома белорусов. Наш рейтинг оригинальной загородной архитектуры

Самые красивые дома белорусов находятся совсем не за высокими заборами элитных поселков. В этом году мы встречали их и на берегу озер, и в Богом забытых деревнях, и в лесной глуши, и даже на дачных участках. Мы сделали итоговую подборку самых оригинальных загородных домов с интересной архитектурой.
Усадебный комплекс
Потрясающий усадебный комплекс в традиционном белорусском сельском стиле в лесной глуши Нарочанского края.
Дом-мечта
Этот дом в деревне Логоза в 40 километрах от Минска собрал много «лайков». 120 «квадратов», оригинальный интерьер, большие панорамные окна, просторная терраса — что еще нужно для счастья?
Коттедж у горы Маяк
Современный коттедж у подножия горы Маяк в Браславском районе. Ценен тем, что из его окон — лучший вид на озеро Снуды, чистый воздух и пение птиц. А еще в нем есть традиционная русская печь.
Браславское кантри
Прекрасный пример деревянного дома, в котором сочетаются и современная архитектура, и интерьер в стиле кантри, и продуманные инженерные решения. И все это органично вписалось в природный антураж озерного края.
Типовой проект
Пример удачной реализации дома по абсолютно типовому проекту из польского каталога мы нашли в Минском районе. В нем есть все, что ценят владельцы загородных домов — гараж, просторная мансарда, большая гостиная. Общая площадь дома — 181,13 квадратного метра. Главные его преимущества — оригинальный вид при простой форме.
Дача для мамы
На небольшом участке в садовом товариществе под Молодечно три года назад началась стройка — среди берез меньше чем за год появились белоснежные деревянные дом и баня. Их для мамы построил сын — это был ей подарок на день рождения.
Дом с деревянной крышей
В коттеджной застройке дом выделяется своей необычной архитектурой: большие свесы кровли, террасы почти по всему периметру, большие окна. И хоть стены его из дерева, это не традиционный сруб: дом строился по финской технологии «двойная стена». И, наконец, главная его особенность — деревянная кровля.
Дом-арка
Этот дом строили как выставочный образец. По его образцу намеревались запустить массовое производство. Но, к сожалению, дело застопорилось — это единственный образец. И все же, он заслуживает внимания.
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