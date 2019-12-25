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Самые красивые дома белорусов. Наш рейтинг оригинальной загородной архитектуры

26.12.2019 17:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самые красивые дома белорусов находятся совсем не за высокими заборами элитных поселков. В этом году мы встречали их и на берегу озер, и в Богом забытых деревнях, и в лесной глуши, и даже на дачных участках. Мы сделали итоговую подборку самых оригинальных загородных домов с интересной архитектурой.

Усадебный комплекс

Потрясающий усадебный комплекс в традиционном белорусском сельском стиле в лесной глуши Нарочанского края.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дом-мечта

Этот дом в деревне Логоза в 40 километрах от Минска собрал много «лайков». 120 «квадратов», оригинальный интерьер, большие панорамные окна, просторная терраса — что еще нужно для счастья?


Коттедж у горы Маяк

Современный коттедж у подножия горы Маяк в Браславском районе. Ценен тем, что из его окон — лучший вид на озеро Снуды, чистый воздух и пение птиц. А еще в нем есть традиционная русская печь.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Браславское кантри

Прекрасный пример деревянного дома, в котором сочетаются и современная архитектура, и интерьер в стиле кантри, и продуманные инженерные решения. И все это органично вписалось в природный антураж озерного края.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Типовой проект

Пример удачной реализации дома по абсолютно типовому проекту из польского каталога мы нашли в Минском районе. В нем есть все, что ценят владельцы загородных домов — гараж, просторная мансарда, большая гостиная. Общая площадь дома — 181,13 квадратного метра. Главные его преимущества — оригинальный вид при простой форме.


Фото: бюро One House

Дача для мамы

На небольшом участке в садовом товариществе под Молодечно три года назад началась стройка — среди берез меньше чем за год появились белоснежные деревянные дом и баня. Их для мамы построил сын — это был ей подарок на день рождения.


Фото: Яна Вербицкая

Дом с деревянной крышей

В коттеджной застройке дом выделяется своей необычной архитектурой: большие свесы кровли, террасы почти по всему периметру, большие окна. И хоть стены его из дерева, это не традиционный сруб: дом строился по финской технологии «двойная стена». И, наконец, главная его особенность — деревянная кровля.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дом-арка

Этот дом строили как выставочный образец. По его образцу намеревались запустить массовое производство. Но, к сожалению, дело застопорилось — это единственный образец. И все же, он заслуживает внимания.


Фото: Павел Садовский, Realt.by

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Усадебный комплекс 9%
Дом-мечта 6%
Коттедж у горы Маяк 26%
Браславское кантри 3%
Типовой проект 15%
Дача для мамы 25%
Дом с деревянной крышей 10%
Дом-арка 6%

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Теги: Минск
 
 
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Самые красивые дома белорусов находятся совсем не за высокими заборами элитных поселков.
 
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