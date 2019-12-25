Почти новогодняя история. Про Тузика, знаменитость из Стиганей

Источник материала: Ивьевский край

…«Проснувшись, Мужчина спросил: «Что здесь делает Дикий Пес??!» И ответила Женщина: «Его имя больше не дикий пес, а Первый Друг, и он будет нам другом во веки веков».

Так удивительно пишет великий Редьярд Киплинг в своей философской сказке «Кошка, которая гуляла сама по себе» о приручении человеком собаки. И никто не знал, даже мудрая киплинговская Женщина, что собака станет самым замечательным, совершенным и полезным из всех приобретений, которые когда-либо делал человек. Ведь у этих животных, говорят, только один недостаток – они верят людям.





И если бы мы могли любить, так как собаки, как бы изменился мир вокруг. Вовсе не обязательно ссылаться на достоверный трогательный голливудский фильм «Хатико-верный друг» или нашу замечательную киноленту «Белый Бим черное ухо». У многих, наверняка, своя собственная истории любви и верности этого совершенно уникального животного. Я, к слову, и через 30 лет сглатываю ком в горле, вспоминая нашу, семейную. Отец, охотник, нашел на краю деревни брошенную старую, без глаза охотничью собаку. То, что ее оставили специально, было вне сомнений. Собака с надеждой смотрела на всякий приближающийся автомобиль, бежала за ним следом, а затем вновь с тоской смотрела на дорогу. Но никто ее не искал. Она долго не соглашалась пойти за отцом. Потом, видимо, поняла, что ее все-таки предали…

Так у нас появилась еще одна собака. Стала ходить на охоту. И так старательно завоевывала любовь отца! Уже через какое – то время, приезжая домой, я видела картину: на диване сидел отец, а с двух сторон под руки ему засовывали головы две собаки. Наш старый Верный и новый, найденный четвероногий друг. Они будто поняли, что любви хватит на обоих и не соперничали.

Верный вскоре погиб, а новая собака весь сезон сопровождала отца на охоте. Весной случилась беда. Скорая помощь увезла отца с инфарктом в больницу. Собака долго бежала следом. Затем вернулась домой, легла на траву с цветущими одуванчиками, положила голову на лапы и несколько дней не сводила глаз с двери, из которой должен был выйти отец. Не взяла она ни у кого еды. И умерла, не дождавшись возвращения из больницы того, кто ее поддержал, когда предал бывший хозяин…

Но я сегодня отнюдь не о грустном. Я опять о собачьей верности и мудрости. В районной библиотеке Тамара Михайловна Ягело и Татьяна Кузьминична Лебедь, библиотекари библиобуса, что колесит по деревням и весям района, доставляя книги и периодику любителям почитать, рассказали мне занятную историю о своей знакомой собаке из деревни Стигане, которая непременно встречает и библиобус, и автолавку. Это действительно было не только занятно, но и необычно. И мы нашли время, чтобы встретиться с Тузиком. Именно так зовут собаку- знаменитость из Стиганей, о которой мы (среди праздничных историй) решили рассказать нашим читателям.

…Во дворе дома Галины Викторовны Чернушич и Анатолия Иосифовича Борко прямо контактный зоопарк: важно ходят упитанные большущие гуси, светятся белизной перышек индоутки, коза невероятного окраса пугающе выставила навстречу нам свои огромные рога, куры нынешней зимой запросто ходят по двору. Но стоит только показаться во дворе хозяйке, как они пристраиваются за ней и идут цугом, словно группа сопровождения.

Тузика мы вначале не увидели, но очень скоро почувствовали и услышали. Он устроил такой лай вокруг нас, что мы просто возмутились его отнюдь не радушному приему.

Но, поняв¸ что мы, в общем-то, не представляем опасности его хозяйке и дому, собака стала с любопытством нас оглядывать. А когда мы пристроились в автомобиле, чтобы поговорить, Тузик сиганул следом и, положив голову на колени Галине Викторовне, стал внимательно вникать в наш разговор.

Так чем же уникально это небольшое, но чрезвычайно неуемное и быстрое существо? Во-первых, это радость. Вне зависимости от того, сколько у вас денег и прочих приобретений, если у вас есть собака, вы – богатый человек. Кстати, так считают мудрые. Так считает и моя собеседница. По ее мнению, собака - не смысл жизни, но благодаря ей жизнь приобретает особый смысл. Когда грустно или одолевают недобрые мысли, стоит только увидеть этот вьющийся от счастья и любви хвостик, и все приходит в норму.

Самое интересное начинается, когда хозяйка вместе со своим четвероногим другом идут за покупками. Это целое представление для жителей деревни и всех тех, кто созерцает поступки этого четвероногого умника. Он выхватывает у Галины Викторовны сигареты, купленные мужу, и стремглав мчится домой, чтобы поскорее доставить ему удовольствие. Таким же образом в зубах он несет домой сдачу от оплаченной покупки или колбасу, завернутую в упаковку. Женщины-продавщицы иногда, когда собака приходит одна, начинают проверять его способности. Мол, съешь, Тузик, пирожок. И угощают его за свой счет. Тузик хватает пирожок и бежит с ним к хозяйке. Кладет свою вкусноту к ее ногам. И если она предложит, с удовольствием съест. Но сам не тронет.

Почтальон, встретив собаку на другом конце деревни, отдает Тузику корреспонденцию. И тогда деревня созерцает Тузика, мчащегося с газетой или журналом в зубах. Доставка хозяевам гарантирована.





Когда приезжают дети хозяйки, он определяет эту машину далеко от дома и мчит навстречу, чтобы с помощью своего хвоста рассказать, как рады гостям он и его хозяева.

Они отвечают своему любимцу такими же добрыми отношениями. Собаке всегда вовремя делают прививки, если нужно, лечат, нормально кормят и содержат. А главное, его любят. А это для любого животного очень важно и очень ощутимо. В собаках как бы отражается дух, который царит в семье. У злобных людей и собаки злые и наоборот.

Современный популярный в мире польский прозаик Януш Леон Вишневский как-то сказал в одном из своих произведений: «Боже, помоги мне быть таким человеком, каким считает меня моя собака». Добавить, согласитесь, нечего…

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.