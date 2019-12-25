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С подарками, чаепитием и концертом. Постояльцев минского дома-интерната для престарелых поздравили с Новым годом

26.12.2019 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предновогодние дни – отличное время для тёплых встреч с друзьями, обмена, прежде всего, хорошими эмоциями и, конечно, подарками. Одна из таких встреч прошла 26 декабря в доме-интернате для престарелых и инвалидов, что на улице Ваупшасова в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С подарками, чаепитием и концертом. Постояльцев минского дома-интерната для престарелых поздравили с Новым годом

В гости к пожилым людям приехали ученики Острошицко-городокской средней школы, которые уже давно взяли шефство над этим учреждением. Во время встреч зародилась больше, чем просто дружба: отношения, основанные на заботе, ответственности и внимательности. Конечно, в новогодние праздники в гости принято приезжать с подарками и важно, чтобы они были не просто от сердца, но ещё и принесли пользу.

С подарками, чаепитием и концертом. Постояльцев минского дома-интерната для престарелых поздравили с Новым годом

Потому накануне визита ребята поинтересовались, что же местным жителям более всего необходимо? Для заботы о здоровье пожилых людей – хорошее медицинское оснащение. В итоге среди подарков – портативные электрокардиографы и реабилитационные костюмы. Для уюта и комфорта в центр привезли мини-холодильники и телевизоры. И конечно, куда же без вкусных и полезных подарков?! Мёд, варенье и фрукты с радостью приняли местные жители.

С подарками, чаепитием и концертом. Постояльцев минского дома-интерната для престарелых поздравили с Новым годом

Важнее всего, конечно, эмоции, потому гости, по традиции, порадовали местных жителей и творческим подарком. Его школьники и педагоги приготовили своими силами. Всё в наших, белорусских традициях празднования Рождества – с Колядовщиками, Козой, Медведем, обрядами и национальными песнями и танцами.

С подарками, чаепитием и концертом. Постояльцев минского дома-интерната для престарелых поздравили с Новым годом

Знакомые мотивы никого не оставили равнодушными, стирали возрастную разницу. Зрители подпевали, а главное много смеялись и ощущалось, что вместе с этими улыбками, в этот дом, где нет одиночества, а есть только дружба и любовь, пришел настоящий праздник, тепла которому добавило дружеское чаепитие,  как и полагается в кругу близких людей, с пирогами собственного приготовления и настоящей рождественской атмосферой.

С подарками, чаепитием и концертом. Постояльцев минского дома-интерната для престарелых поздравили с Новым годом

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Предновогодние дни – отличное время для тёплых встреч с друзьями, обмена, прежде всего, хорошими эмоциями и, конечно, подарками. Одна из таких...
 
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