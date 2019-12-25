В Центральной районной библиотеке им. М. Богдановича прошло очередное заседание клуба для слабовидящих «Вдохновение».

Участникам встречи была представлена презентация нового альманаха «Гармония» литературного клуба «Самородок».

На встречу были приглашены врачи – инструктор-валеолог ГУ Смолевичский РЦГиЭ Наталья Николаевна Салодкая и врач-инфекционист Татьяна Викторовна Кутас, которые рассказали, как правильно принимать лекарственные средства, ответили на многочисленные вопросы присутствующих. Во время встречи желающие могли измерить артериальное давление и получить индивидуальную консультацию специалистов.

Члены клуба «Вдохновение» Ирина Лапаревич и Владимир Кляцевич провели мастер- классы, во время которых продемонстрировали новые измерительные приборы.

В заключение встречи члены клуба рассмотрели рабочие вопросы, в обсуждении которых приняла участие председатель общества слабовидящих Наталья Владимировна Щербакова.

Завершилась встреча новогодними поздравлениями и подарками для всех членов клуба.

Корр. «КС»