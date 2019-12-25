Государственное статистическое наблюдение по форме 1-мп (микро) «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности микроорганизации» за 2019 год будет проводиться сплошным методом.

Информационные материалы по организации и проведению сплошного наблюдения отображаются по ссылке «Сплошное наблюдение за деятельностью микроорганизаций за 2019 год» рубрики «Актуально», размещенной на главной странице официального сайта Национального статистического комитета Республики Беларусь http://www.belstat.gov.by.

C.E.CАЗОНОВА, первый заместитель начальника Главного статистического управления Минской области.