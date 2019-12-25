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Эксперт рассказал, почему нельзя заряжать телефон всю ночь

26.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Эксперт рассказал, почему нельзя заряжать телефон всю ночь

Если оставлять телефон заряжаться всю ночь, то есть вероятность уничтожить аккумулятор гаджета, об этом рассказал изданию Business Insider Доминик Шульте, который является управляющим директором компании BatterieIngenieure.

Согласно доводам эксперта, лучше всего заряжать телефон утром или днем, но не стоит его оставлять на всю ночь. Если оставлять гаджет в таком положении на всю ночь, то литий-ионный аккумулятор будет работать хуже и быстрее придет в негодность.

В свою очередь, представители Apple, Samsung и LG рассказали, что большинство современных смартфонов оснащены оптимизирующей технологией, которая отключает внутреннее зарядное устройство гаджета и предотвращает зарядку.

Эксперт посоветовал пользователям, которые хотят избежать быстрого износа аккумулятора, держать заряд телефона на отметке в 30-50%. Именно такие цифры приводят компании Apple и Samsung, чтобы долго хранить смартфон без использования. -0-

БЕЛТА

 
 
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Если оставлять телефон заряжаться всю ночь, то есть вероятность уничтожить аккумулятор гаджета, об этом рассказал изданию Business Insider Доминик Шульте,...
 
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