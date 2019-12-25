Мобильные камеры вернут на дороги Беларуси

Источник материала: Аргументы и факты

Мобильные камеры скорости в ближайшее время вернут на дороги страны. Об этом сообщил начальник ГАИ Беларуси Дмитрий КОРЗЮК. При этом специалисты определят места их установки по другим критериям.

По словам Дмитрия Корзюка, раньше радары стояли в местах, где происходили любые аварии. Сейчас их будут устанавливать в тех местах, где дорожно-транспортные происшествия происходят в первую очередь из-за превышения скорости.

«На территории Беларуси работают 540 датчиков контроля скорости, из них 57 – мобильные, которые каждый месяц меняют дислокацию. В ближайшее время датчики контроля появятся, так как в них есть необходимость», – рассказал начальник УГАИ.

Напомним, с 19 декабря с дорог страны пропали все мобильные камеры скорости. Соответствующее распоряжение поступило оператору фотофиксации от ГАИ. Это связывают с результатами недавнего совещания по административным правонарушениям, на котором президент Беларуси Александр Лукашенко посетовал, что штрафы за превышение скорости, зафиксированные в автоматическом режиме, составляют более 80% всех нарушений ПДД в стране. По словам главы государства, фотофиксация была введена, чтобы навести порядок на дорогах, а не сделать всех водителей злостными нарушителями закона.