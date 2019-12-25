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Мобильные камеры вернут на дороги Беларуси

26.12.2019 17:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мобильные камеры вернут на дороги Беларуси
Фото из открытых источников

Мобильные камеры скорости в ближайшее время вернут на дороги страны. Об этом сообщил начальник ГАИ Беларуси Дмитрий КОРЗЮК. При этом специалисты определят места их установки по другим критериям.

Мобильные камеры вернут на дороги Беларуси В Беларуси временно убрали мобильные камеры фотофиксации

По словам Дмитрия Корзюка, раньше радары стояли в местах, где происходили любые аварии. Сейчас их будут устанавливать в тех местах, где дорожно-транспортные происшествия происходят в первую очередь из-за превышения скорости.

«На территории Беларуси работают 540 датчиков контроля скорости, из них 57 – мобильные, которые каждый месяц меняют дислокацию. В ближайшее время датчики контроля появятся, так как в них есть необходимость», – рассказал начальник УГАИ.

Напомним, с 19 декабря с дорог страны пропали все мобильные камеры скорости. Соответствующее распоряжение поступило оператору фотофиксации от ГАИ. Это связывают с результатами недавнего совещания по административным правонарушениям, на котором президент Беларуси Александр Лукашенко посетовал, что штрафы за превышение скорости, зафиксированные в автоматическом режиме, составляют более 80% всех нарушений ПДД в стране. По словам главы государства, фотофиксация была введена, чтобы навести порядок на дорогах, а не сделать всех водителей злостными нарушителями закона.

 
 
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Их будут устанавливать в тех местах, где ДТП происходят из-за превышения скорости.
 
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