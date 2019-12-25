«Я думаю, что Дед Мороз – очень симпатичный милый человек». Туристы из Африки побывали в Беловежской пуще

Источник материала: СТВ

Навстречу белорусскому волшебнику на новогоднем экспрессе прокатились корреспонденты программы «Специальный репортаж» .





Алла Сафонова, начальник туристического центра Минского отделения БЖД:

Этот проект существует 8 лет. С каждым годом он набирает обороты. Желающих ехать все больше. Если мы начинали проект с одного вагона, который был беспересадочный, то в этом году у нас 9 новогодних поездов. Этот удивительный поезд интересен тем людям, что в нем очень комфортно, в нем создается атмосфера новогоднего настроения.





Надежда Живневская, пассажир новогоднего поезда:

Собрала большую компанию друзей. Мы путешествуем в количестве 43 человек. Все мамы, папы, с детками, с семьями. Хотим сделать праздник себе и нашим деткам.





Пока сонные пассажиры новогоднего поезда только в пути, в Беловежской пуще в своем поместье ото сна пробуждается главный Дед Мороз страны. В декабрьскую пору спит Дедушка мало – обязанностей много.





За 16 лет в своей резиденции Дед Мороз встретил 1 миллион 700 тысяч гостей. Приезжали отовсюду – Германия, Литва, Латвия, Китай, Шри-Ланка. Всего наберется больше сотни стран.









Дед Мороз:

Вот такая увесистая и очень емкая Книга почетных посетителей. Здесь очень много интересных записей на разных языках мира.





Погрузиться в зимнюю сказку даже в бесснежную пору в поместье приезжает до 150 туристических групп в день. Ни возраст, ни статус, ни адрес прописки не имеют значения. Перед силой «волшебного» устоять сложно.





Аудроне Рамошкине, турист (Литва):

Это сказка. Как бы то ни было, все дети верят в чудеса, в какие-то исполнения желаний, и приехали, когда узнали, что есть такая образовательная программа. Очень интересно посмотреть.

Марина Ваврусевич, турист (Польша):

Я уже взрослая, но как же здорово – перенестись на какое-то время просто в сказку! Вижу с каждым годом перемены – все лучше и интереснее!





Где еще в мире можно встретить людей, свободно разговаривающих и обнимающих деревянные фигурки? А ведь чего только не сделаешь ради исполнения собственной мечты. Как настоящие, образы животных и сказочных персонажей. За каждым – труд резчика. Их приглашали для работы со всей Беларуси.





Ирина Кушнирук, резчица по дереву:

Я занимаюсь резьбой уже очень давно. И дерево – оно как живое для меня.

Ирина Кушнирук помнит, как все начиналось. Она была бригадиром резчиков и художников в начале 2000-ых. Создавали с нуля. Примера перед глазами не было. Резиденция такого масштаба стала первой в стране.

Ирина Кушнирук:

Мы работали с утра и до позднего вечера. Потому что хотелось побыстрее сдать резиденцию Деда Мороза, сроки были короткие. И поэтому время там кипело-кипело, и одни пилы только гудели целыми днями и вечерами.

Ник и Ника. Он – из Флориды, она – из Минска. Во время путешествия по Америке девушка повредила ногу, справиться с восстановлением помог Ник. А за 8 лет до этого Вероника Протасевич еще школьницей приезжала в поместье Деда Мороза.





Вероника Протасевич, турист (США):

16 лет назад мы ездили на экскурсию сюда со школой, и мы застряли на автобусе в снежном шторме на несколько часов, а потом, наконец, сюда добрались, и желанием было путешествовать.

Вероника вернулась, чтобы отблагодарить судьбу за благосклонность. А еще проверить – на самом ли деле волшебство работает. Один раз – случайность, два – уже закономерность.





Ник Николсон, турист (США):

Мне нравится сама идея загадывать желания. Мы растем, взрослеем, меняется восприятие, и кто-то уже перестает это делать. Я еще иногда загадываю. Кто знает? Если бы мне раньше сказали, что я попаду сюда, я смог бы поверить, так как верить в какие-то невероятные вещи – это и есть чудо.

За трепетное и бережное отношение к природе и к ее наследию. Беловежская пуща – это более 13 тысяч видов флоры и фауны. Многие из них настолько редкие, что встречаются только на территории древнего леса.

Анна Франковска, турист (Польша):

Мы на уроках в польской школе учим, что пуща Беловежская не только с нашей стороны, а также с другой стороны – белорусской, что она объединяет две наши страны.

Резиденция Деда Мороза находится на месте бывшего зубропитомника. На территории 15 гектаров расположился не только терем его хозяина. Еще – поляна 12 месяцев, домик Снегурочки, скарбница, где дети и взрослые получают в подарок пряники. А на десятилетие поместья сюда поселили Карготу – родственницу Бабы-Яги.





Каргота:

Наш Дедушка Мороз очень любит пить чай на пущанских травах, которые я, собственно, ему и собираю. Вот как раз подготовила – мята, бессмертник, тысячелистник. Именно чай, заваренный на пущанских травах, придает здоровья, бодрости и молодости. И каждый может его попробовать.

Если всех гостей поместья Деда Мороза составить в один хоровод, то его радиус будет более 400 километров. Как раз – расстояние от елки в резиденции до главной елки страны.





Кристина Протосовицкая, корреспондент СТВ:

Самая высокая ель в пуще: 40 метров высотой. Чтобы дотянуться до нижних лап, нужно быть настоящим великаном. В день здесь загадывают до двух тысяч желаний.

Прицельно и адресно к Дедушке Морозу приехала Ольга Лукша, студентка-выпускница Национального технического университета. Она родом из Островца. Уже в следующем году девушка приступит к работе на Белорусской атомной электростанции.

Ольга Лукша, студентка БНТУ (Минск):

Я знаю, что заработная плата у меня будет хорошая, поэтому хотелось бы, чтобы эти 5 лет прошли настолько эффективно, и я развивалась в своей деятельности. Может должности начальника не достигла бы, но была бы хорошим специалистом.

Дедушка Мороз позволяет своим гостям загадать заветную сотню желаний. Но редко, когда находится тот, кто готов воспользоваться каждой попыткой. Силы многих иссякают уже на девятой.





Для счастливчиков, которые возвращаются с исполненной мечтой, есть ёлки-«малышки», где каждый завязывает ленточку. Их количество явно перешагнуло парочку тысяч.

Людмила Гречаник, заведующая музеем природы Национального парка «Беловежская пуща»:

Это самый посещаемый у нас объект в Беловежской пуще. Почти стопроцентное количество людей, которое приезжают сюда, посещают Деда Мороза. Будь то лето, осень, весна. Конечно, зима – основное количество гостей сюда едет именно в декабре. Если в течение года почти 120 тысяч человек, из них в декабре будет сорок тысяч человек к Деду Морозу. И немножко меньше на январь – около 30 тысяч человек.





Они только открывают для себя Беларусь. После всегда солнечной Ганы, Конго, Нигерии и Кот-д'Ивуара – туманная и холодная – их встречает Беловежская пуща.

Этот Новый Год группа будущих студентов из Африки встретит в Беларуси. Здесь они изучают русский язык. Раньше слышали только о Санте. Несколько селфи, и уже рейтинг волшебников возглавляет белорусский Дед Мороз.





Теодора Оппон, турист (Гана):

Я очень рада увидеть его, это что-то похоже на Санта-Клауса, который понятен всему миру. Я невероятно счастлива встретиться с ним. Это первый раз, когда я побывала здесь. Моя мечта быть доктором, чтобы лечить свою семью и жителей своей страны.





Рахил Ашикеладжи, турист (Гана):

Я думаю, что Дед Мороз – очень симпатичный милый человек. Для меня это удивительно – находится рядом с ним. Я думаю, что здесь очень красиво. Это отличается от того места, где я живу.





Доллапо Исиак, турист (Нигерия):

Это мой первый раз, это невероятно было увидеть Снегурочку!