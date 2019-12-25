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«Я думаю, что Дед Мороз – очень симпатичный милый человек». Туристы из Африки побывали в Беловежской пуще
Источник материала: СТВ
Навстречу белорусскому волшебнику на новогоднем экспрессе прокатились корреспонденты программы
Надежда Живневская, пассажир новогоднего поезда:
Пока сонные пассажиры новогоднего поезда только в пути, в Беловежской пуще в своем поместье ото сна пробуждается главный Дед Мороз страны. В декабрьскую пору спит Дедушка мало – обязанностей много.
За 16 лет в своей резиденции Дед Мороз встретил 1 миллион 700 тысяч гостей. Приезжали отовсюду – Германия, Литва, Латвия, Китай, Шри-Ланка. Всего наберется больше сотни стран.
Погрузиться в зимнюю сказку даже в бесснежную пору в поместье приезжает до 150 туристических групп в день. Ни возраст, ни статус, ни адрес прописки не имеют значения. Перед силой «волшебного» устоять сложно.
Марина Ваврусевич, турист (Польша):
Где еще в мире можно встретить людей, свободно разговаривающих и обнимающих деревянные фигурки? А ведь чего только не сделаешь ради исполнения собственной мечты. Как настоящие, образы животных и сказочных персонажей. За каждым – труд резчика. Их приглашали для работы со всей Беларуси.
Ирина Кушнирук помнит, как все начиналось. Она была бригадиром резчиков и художников в начале 2000-ых. Создавали с нуля. Примера перед глазами не было. Резиденция такого масштаба стала первой в стране.
Ирина Кушнирук:
Ник и Ника. Он – из Флориды, она – из Минска. Во время путешествия по Америке девушка повредила ногу, справиться с восстановлением помог Ник. А за 8 лет до этого Вероника Протасевич еще школьницей приезжала в поместье Деда Мороза.
Вероника вернулась, чтобы отблагодарить судьбу за благосклонность. А еще проверить – на самом ли деле волшебство работает. Один раз – случайность, два – уже закономерность.
За трепетное и бережное отношение к природе и к ее наследию. Беловежская пуща – это более 13 тысяч видов флоры и фауны. Многие из них настолько редкие, что встречаются только на территории древнего леса.
Резиденция Деда Мороза находится на месте бывшего зубропитомника. На территории 15 гектаров расположился не только терем его хозяина. Еще – поляна 12 месяцев, домик Снегурочки, скарбница, где дети и взрослые получают в подарок пряники. А на десятилетие поместья сюда поселили Карготу – родственницу Бабы-Яги.
Если всех гостей поместья Деда Мороза составить в один хоровод, то его радиус будет более 400 километров. Как раз – расстояние от елки в резиденции до главной елки страны.
Прицельно и адресно к Дедушке Морозу приехала Ольга Лукша, студентка-выпускница Национального технического университета. Она родом из Островца. Уже в следующем году девушка приступит к работе на Белорусской атомной электростанции.
Дедушка Мороз позволяет своим гостям загадать заветную сотню желаний. Но редко, когда находится тот, кто готов воспользоваться каждой попыткой. Силы многих иссякают уже на девятой.
Для счастливчиков, которые возвращаются с исполненной мечтой, есть ёлки-«малышки», где каждый завязывает ленточку. Их количество явно перешагнуло парочку тысяч.
Они только открывают для себя Беларусь. После всегда солнечной Ганы, Конго, Нигерии и Кот-д'Ивуара – туманная и холодная – их встречает Беловежская пуща.
Этот Новый Год группа будущих студентов из Африки встретит в Беларуси. Здесь они изучают русский язык. Раньше слышали только о Санте. Несколько селфи, и уже рейтинг волшебников возглавляет белорусский Дед Мороз.
Рахил Ашикеладжи, турист (Гана):
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«Я думаю, что Дед Мороз – очень симпатичный милый человек». Туристы из Африки побывали в Беловежской пуще
Навстречу белорусскому волшебнику на новогоднем экспрессе прокатились корреспонденты программы «Специальный репортаж».
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