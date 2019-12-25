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«Задача: беспрепятственно пропустить Новый 2020-ый год с Востока на Запад». Как Дед Мороз командует пограничниками

26.12.2019 16:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Беловежской пуще есть своя собственная погранзастава. Показываем в программе «Специальный репортаж», как в заповедном лесу в новогоднюю ночь пограничники будут нести службу.

Пропустить Новый Год с Востока на Запад – обязанность белорусского волшебника в хлопотные декабрьские дни. Специальный пограничный отряд заступает на дежурство.

«Задача: беспрепятственно пропустить Новый 2020-ый год с Востока на Запад». Как Дед Мороз командует пограничниками

Дед Мороз:
Равняйсь! Смирно! Приказываю! Выступить на охрану государственной границы Республики Беларусь Задача в новогоднюю ночь: беспрепятственно в новогоднюю ночь пропустить Новый 2020-ый год с Востока на Запад. Вопросы есть?

«Задача: беспрепятственно пропустить Новый 2020-ый год с Востока на Запад». Как Дед Мороз командует пограничниками

Пограничники:
Вопросов нет. Есть пропустить Новый 2020-ый год через государственную границу!

Степан Щербина, военнослужащий пограничной заставы №2:
Мы встречаем его 1 января, как и все. Встречаю его здесь уже второй год, в армии, в кругу большой семьи. В этот раз – в кругу заставы, прошлый год встречали в кругу учебного пункта на территории отряда.

«Задача: беспрепятственно пропустить Новый 2020-ый год с Востока на Запад». Как Дед Мороз командует пограничниками

В составе специальной пограничной группы – служебная овчарка – Ураган. Именно он решит, шутят пограничники, быть ли зиме в Беларуси снежной.

«Задача: беспрепятственно пропустить Новый 2020-ый год с Востока на Запад». Как Дед Мороз командует пограничниками

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
Ритуал пропуска Нового года через границу стало уже традиционным для брестских пограничников. И даже появилась своя шутка. То, что в году два дня пограничника. Один из них 28 мая, а второй – Новый год, потому что Дед Мороз тоже из наших.

«Задача: беспрепятственно пропустить Новый 2020-ый год с Востока на Запад». Как Дед Мороз командует пограничниками

Люди в материале: Степан Щербина, Сергей Дмитриев
 
 
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