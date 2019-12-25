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«Задача: беспрепятственно пропустить Новый 2020-ый год с Востока на Запад». Как Дед Мороз командует пограничниками
Источник материала: СТВ
В Беловежской пуще есть своя собственная погранзастава. Показываем в программе
Пропустить Новый Год с Востока на Запад – обязанность белорусского волшебника в хлопотные декабрьские дни. Специальный пограничный отряд заступает на дежурство.
Пограничники:
В составе специальной пограничной группы – служебная овчарка – Ураган. Именно он решит, шутят пограничники, быть ли зиме в Беларуси снежной.
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«Задача: беспрепятственно пропустить Новый 2020-ый год с Востока на Запад». Как Дед Мороз командует пограничниками
В Беловежской пуще есть своя собственная погранзастава. Показываем в программе «Специальный репортаж», как в заповедном лесу в новогоднюю ночь пограничники будут...
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