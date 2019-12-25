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Лукашенко считает, что Беларусь ждет очень непростой год
26.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Следующий год будет для Беларуси очень непростым, считает президент республики Александр Лукашенко. Об этом он заявил в четверг во время рассмотрения кадровых вопросов, передает
По словам Лукашенко, все белорусские чиновники всегда должны быть начеку и работать по максимуму.
Главная угроза, если она есть, может исходить из сферы экономики, считает президент.
Белорусский лидер также поблагодарил всех, кто был причастен к последним политическим событиям в стране, в особенности выборам в Палату представителей Национального собрания.
«Я уделяю очень большое внимание этому факту, потому что это показатель эффективности работы наших органов власти, в целом вертикали власти», – указал президент.
Вместе с тем он повторил, что «расслабляться нам ни в коем случае нельзя». По мнению Лукашенко, все, что было раньше, это была репетиция, а «основное действо» Беларусь ждет впереди.
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В связи с этим белорусский президент попросил чиновников «быть начеку».
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