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Лукашенко считает, что Беларусь ждет очень непростой год

26.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Следующий год будет для Беларуси очень непростым, считает президент республики Александр Лукашенко. Об этом он заявил в четверг во время рассмотрения кадровых вопросов, передает БЕЛТА.

«Это будет сложный, очень непростой год. И если мы достойно пройдем его, значит мы на что-то способны. Я не хочу сказать, что это будет чрезвычайная проверка наших способностей и возможностей. Кто его знает, как будут складываться обстоятельства в будущем. Мы молодое суверенное независимое государство, поэтому вызовов сегодня много. И что нас ждет впереди, сегодня не скажет никто», – сказал глава республики. 

По словам Лукашенко, все белорусские чиновники всегда должны быть начеку и работать по максимуму. 

Главная угроза, если она есть, может исходить из сферы экономики, считает президент.

«Экономика зависит от нас, руководителей. Будем эффективно управлять процессами – страна не обвалится. И мы можем решить любую проблему в Беларуси. Поэтому я вас убедительно прошу заняться вопросами экономики», – добавил Лукашенко.

Белорусский лидер также поблагодарил всех, кто был причастен к последним политическим событиям в стране, в особенности выборам в Палату представителей Национального собрания.

«Я уделяю очень большое внимание этому факту, потому что это показатель эффективности работы наших органов власти, в целом вертикали власти», – указал  президент. 

Вместе с тем он повторил, что «расслабляться нам ни в коем случае нельзя». По мнению Лукашенко, все, что было раньше, это была репетиция, а «основное действо» Беларусь ждет впереди.

Накануне Лукашенко поздравил католиков с Рождеством, пожелав им успехов в добрых начинаниях. 



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В связи с этим белорусский президент попросил чиновников «быть начеку».
 
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