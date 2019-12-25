Белоруска показала шуточную инструкцию «по эксплуатации мужчины» в целях ЗОЖ

Источник материала: Tut.by

В отпуске ходить в тренажерный зал не всегда получается (да и не хочется). Но занятия на пляже, уверена фитнес-тренер Елизавета Романович, могут стать альтернативой пропущенным тренировкам: «Это и мышечный тонус, и настроение, и ровный загар». Белоруска опубликовала в Instagram «пособие по правильной эксплуатации мужчины»: тренировку для пар в отпуске.



Фото: instagram.com/liza_romanovich/

Пункты шуточной «инструкции» от Елизаветы такие:

1. Берете спортивного мужчину весом от 70 кг, просите побыть вашим тренажером. В некоторых случаях, он так же может стать вашим ухажером и массажером.

2. Следуете до мечта тренировки. Это может быть улица, дом или любое другое удобное место.

3. Выполняете упражнения друг за другом без остановки, по 20−30 повторений каждое, 3−4 круга.