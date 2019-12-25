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Фактчекинг. Где выше смертность от отравлений алкоголем: в Беларуси или у соседей?
Источник материала: Партизан
«Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы (производства крепкого алкоголя): не дай бог ослабим контроль — людей начнут спаивать паленой водкой, и они начнут гибнуть, как в некоторых соседних государствах», — сказал глава государства при назначении Игоря Шустова главой холдинга «Минск Кристалл Групп».
А вот со смертностью от случайных отравлений алкоголем — в Беларуси просто беда.
В России показатель смертности от алкоголя — 10,5 человека на 100 тыс. населения (в 2017 году).
В Беларуси — 15,6 (в 2018-м).
В Украине — 6,9.
В Литве — 5,6.
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«Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы (производства крепкого алкоголя): не дай бог ослабим контроль — людей начнут спаивать паленой водкой, и...
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