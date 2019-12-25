Фактчекинг. Где выше смертность от отравлений алкоголем: в Беларуси или у соседей?

сравнил смертность от алкоголя в Беларуси и некоторых соседних странах. Сначала про употребления алкоголем, где у Беларуси не самые плохие позиции. Больше нас пьют в Литве, России и Польше. Меньше — в Украине. Правда, при этом диагноз «алкоголизм и алкогольные психозы» в Беларуси ставится в 192 случаях на 100 тыс. населения, в России — 53.