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С новым «хёндэ»! Фотофакт поздравления на улицах города

26.12.2019 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В предновогодние дни все магазины, кафе и организации стараются поздравить брестчан с наступающими праздниками. И, по возможности, сделать это необычно, обратить на себя внимание.

С новым «хёндэ»! Фотофакт поздравления на улицах города

Например, продавцы автомобилей Hyundai свои рекламные образцы обозначили текстом, напоминающим классическое поздравление «С новым годом!» на свой манер. В итоге получилась созвучная с ним фраза «С новым хёндэ!». А на крыше ещё и расположилась ёлочка, напоминающая о приближающихся торжествах.

С новым «хёндэ»! Фотофакт поздравления на улицах города

С новым «хёндэ»! Фотофакт поздравления на улицах города

Видимо, таким образом «Белавтономия» напоминает брестчанам о том, что в последние дни года можно еще успеть приобрести машину из салона с большими скидками и подарками.

С новым «хёндэ»! Фотофакт поздравления на улицах города

Аналогичные поздравления есть и на авто возле ЦУМа. Только там уже Nissan и Geely.

С новым «хёндэ»! Фотофакт поздравления на улицах города

На крыше белоснежного красавца кроме ели расположились коробки с подарками, дополняющие праздничное настроение.

С новым «хёндэ»! Фотофакт поздравления на улицах города

А вы уже готовы к переходу в 2020-й?

 
 
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  В предновогодние дни все магазины, кафе и организации стараются поздравить брестчан с наступающими праздниками. И, по возможности, сделать это необычно,...
 
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