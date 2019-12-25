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С новым «хёндэ»! Фотофакт поздравления на улицах города
26.12.2019 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В предновогодние дни все магазины, кафе и организации стараются поздравить брестчан с наступающими праздниками. И, по возможности, сделать это необычно, обратить на себя внимание.
Например, продавцы автомобилей Hyundai свои рекламные образцы обозначили текстом, напоминающим классическое поздравление «С новым годом!» на свой манер. В итоге получилась созвучная с ним фраза «С новым хёндэ!». А на крыше ещё и расположилась ёлочка, напоминающая о приближающихся торжествах.
Видимо, таким образом «Белавтономия» напоминает брестчанам о том, что в последние дни года можно еще успеть приобрести машину из салона с большими скидками и
Аналогичные поздравления есть и на авто возле ЦУМа. Только там уже Nissan и Geely.
На крыше белоснежного красавца кроме ели расположились коробки с подарками, дополняющие праздничное настроение.
А вы уже готовы к переходу в 2020-й?
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