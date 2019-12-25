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Тайный Санта уровня «бог»: Билл Гейтс подарил американке 37 кг подарков

26.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Тайный Санта уровня «бог»: Билл Гейтс подарил американке 37 кг подарков

Один из основателей компании Microsoft и миллиардер Билл Гейтс принял участие в ежегодном флешмобе «Тайный Санта» и подарил американке 37 килограмм подарков.

Каждый год пользователи социальной сети Reddit проводят между собой флешмоб «Тайный Санта». Билл Гейтс тоже принял в нем участие.

Миллиардер стал «Тайным Сантой» 33-летней Шелби из штата Мичиган. Гейтс подарил ей 37 килограмм подарков в соответствии с интересами девушки.
 
Перед отправкой коробок, команда миллиардера изучила профиль счастливицы в Reddit и составили список подарков. В него вошли набор LEGO с Хогвартсом и робот R2D2 из конструктора. Кроме этого, Шелби получила рукописную копию романа «Великий Гэтсби с автографом Билла Гейтса и множество сувениров по ее любимому сериалу «Твин Пикс».

Кроме этого, миллиардер сделал пожертвование в фонд «Американской ассоциации сердца» в честь матери девушки, которая скончалась в 2019 году.

 
 
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Один из основателей компании Microsoft и миллиардер Билл Гейтс принял участие в ежегодном флешмобе «Тайный Санта» и подарил американке 37 килограмм подарков. Каждый...
 
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