Тайный Санта уровня «бог»: Билл Гейтс подарил американке 37 кг подарков

Источник материала: Вороновская газета

Один из основателей компании Microsoft и миллиардер Билл Гейтс принял участие в ежегодном флешмобе «Тайный Санта» и подарил американке 37 килограмм подарков.

Каждый год пользователи социальной сети Reddit проводят между собой флешмоб «Тайный Санта». Билл Гейтс тоже принял в нем участие.

Миллиардер стал «Тайным Сантой» 33-летней Шелби из штата Мичиган. Гейтс подарил ей 37 килограммв соответствии с интересами девушки.

Перед отправкой коробок, команда миллиардера изучила профиль счастливицы в Reddit и составили список подарков. В него вошли набор LEGO с Хогвартсом и робот R2D2 из конструктора. Кроме этого, Шелби получила рукописную копию романа «Великий Гэтсби с автографом Билла Гейтса и множество сувениров по ее любимому сериалу «Твин Пикс».

Кроме этого, миллиардер сделал пожертвование в фонд «Американской ассоциации сердца» в честь матери девушки, которая скончалась в 2019 году.