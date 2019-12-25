Суд оштрафовал Илью Добротвора на 30 базовых величин





Суд решил, что Илья Добротвор участвовал в акции за независимость 7 декабря. Хотя активист делал материалы для интернет-сайтов - belprauda.org и pyx.by.





Свидетелями в суде выступили журналисты Василий Семашко и Ольга Быковская, которые подтвердили: Добротвор не участвовал в акции, лозунги не выкрикивал. Ольга Быковская подтвердила, что отчет Добротвора опубликован на сайте движения «За свабоду»; суд не принял внимание справку, что активист сотрудничает с сайтом pyx.by и готовит для него материалы.





БАЖ отмечает, что Илья Добротвор не обозначал себя на акции как журналиста – с января 2019 года так требует белорусское законодательство.



