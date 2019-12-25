1,6 млрд рублей будет выделено из областного бюджета в 2020 году на содержание и развитие социальной сферы

Источник материала: Вороновская газета





Об этом, а также значимых статьях расхода социальной сферы рассказала председатель комиссии по социальной политике и делам молодежи областного Совета депутатов, ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко. Заседание комиссии прошло в преддверии сессии областного Совета депутатов. Ее члены единогласно проголосовали в поддержку бюджета области на 2020 год.

В целом доходная часть бюджета области на будущий год прогнозируется в сумме 2,2 миллиарда рублей.





– На 2020 год планируется рост бюджета по сравнению с нынешним годом на 11,2 процента. Более 74 процентов – это финансирование, предусмотренное на реализацию социальной политики. И если в процентном соотношении это практически столько же, сколько и в нынешнем году, то в финансовом выражении – почти на 200 миллионов больше, – подчеркнула Ирина Китурко. – Все основные статьи, которые направлены на развитие образования, культуры, здравоохранения, социальной политики, поддержку общественных мероприятий, запланированы в полном объеме.

Что касается сферы здравоохранения, бюджетом предусмотрено выделение средств на такие важные для области проекты, как строительство в Гродно онкологического диспансера, завершение второй очереди строительства стационара Островецкой районной больницы. Также планируется приобрести и установить в учреждениях здравоохранения области два аппарата МРТ и три – КТ. Будут реализовываться 13 проектов по двум программам трансграничного сотрудничества.





Что касается сферы образования, в первую очередь средства будут направлены на строительство детских садов и школ. Начнется возведение детских садов в Скиделе на 190 мест и гродненском микрорайоне Грандичи на 230 мест. Также в Грандичах появится большая школа на 1020 мест. За счет средств Международного банка реконструкции и развития будут отремонтированы и модернизированы 10 учреждений образования.





Значимые статьи расходов – это обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы с учетом новых подходов ее начисления, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 года № 27.

– Предусмотрено финансирование достаточно большого количества мероприятий сферы культуры в рамках программы «Культура Беларуси на 2016 – 2020 годы». С удовлетворением отмечаем, что в их числе – продолжение работ на Старом замке в Гродно, замке в Новогрудке. Также в следующем году мы отмечаем важные даты: 75 лет великой Победы, 550-летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летие со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, – рассказала Ирина Китурко. – Значимое событие будущего года – XIII Республиканский фестиваль национальных культур.







В целом бюджетная политика будущего года будет направлена на усиление социальной ориентированности расходов, обеспечение соотношения заработной платы в бюджетной сфере к заработной плате по экономике в целом не ниже 80 процентов. Также внимание уделяется концентрации бюджетных средств на приоритетных направлениях социально-экономического развития региона.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: из архива «ГП» и sb.by https://grodnonews.by/