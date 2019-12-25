ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скандальные подробности: задержанная с кокаином в Непале беларуска - дочь подполковника милиции

26.12.2019 16:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как уже сообщалось, 21 декабря в аэропорту Катманду (столица Непала) задержали двух 21-летних белорусов - Павла Васильева и Алину Алдошину.

Скандальные подробности: задержанная с кокаином в Непале беларуска - дочь подполковника милиции
1 из 2

Их подозревают в попытке провоза через госграницу шести килограммов кокаина в подкладках своих зимних курток. Говорят, что ребята работали курьерами для бразильской наркомафии.
#1#
Но самое интересное в другом. 

Как выяснил телеграм-канал Nexta, Алина Алдошина - дочь известного в Гродно подполковника. И не просто подполковника, а первого заместителя начальника ОВД и главы криминальной милиции администрации Ленинского района Гродно Алексея Владимировича Алдошина! 

Более того, мужчина даже награждён медалью "За безупречную службу" III степени личным указом Лукашенко.

Говорят, что яблоко от яблони недалеко падаёт. Но, похоже, не в этом случае.
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как уже сообщалось, 21 декабря в аэропорту Катманду (столица Непала) задержали двух 21-летних белорусов - Павла Васильева и Алину Алдошину.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС поставили новогоднюю ёлку. Смотрите, какой тлен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика