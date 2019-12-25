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Скандальные подробности: задержанная с кокаином в Непале беларуска - дочь подполковника милиции
Источник материала: Партизан
Как уже сообщалось,
Их подозревают в попытке провоза через госграницу шести килограммов кокаина в подкладках своих зимних курток. Говорят, что ребята работали курьерами для бразильской наркомафии.
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Но самое интересное в другом.
Как
Более того, мужчина даже награждён медалью "За безупречную службу" III степени личным указом Лукашенко.
Говорят, что яблоко от яблони недалеко падаёт. Но, похоже, не в этом случае.
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Как уже сообщалось, 21 декабря в аэропорту Катманду (столица Непала) задержали двух 21-летних белорусов - Павла Васильева и Алину Алдошину.
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