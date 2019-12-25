Скандальные подробности: задержанная с кокаином в Непале беларуска - дочь подполковника милиции

Их подозревают в попытке провоза через госграницу шести килограммов кокаина в подкладках своих зимних курток. Говорят, что ребята работали курьерами для бразильской наркомафии.

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Но самое интересное в другом.





выяснил телеграм-канал Nexta, Алина Алдошина - дочь известного в Алексея Владимировича Алдошина! Кактелеграм-канал Nexta,- дочь известного в Гродно подполковника. И не просто подполковника, а первого заместителя начальника ОВД и главы криминальной милиции администрации Ленинского района Гродно





Более того, мужчина даже награждён медалью "За безупречную службу" III степени личным указом Лукашенко.





Говорят, что яблоко от яблони недалеко падаёт. Но, похоже, не в этом случае.