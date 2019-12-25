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В Дзержинском районе Peugeot врезался в стоящую фуру: погиб 22-летний водитель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Легковой автомобиль столкнулся с фурой в Дзержинском районе – погиб водитель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Авария произошла на брестской трассе в ночное время. Грузовик из-за поломки остановился на обочине с включенной аварийной сигнализацией. В него врезался автомобиль Peugeot. 22-летний водитель погиб на месте. По факту ДТП проводится проверка.
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Новости Беларуси. Легковой автомобиль столкнулся с фурой в Дзержинском районе – погиб водитель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария произошла на...
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