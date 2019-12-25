В Дзержинском районе Peugeot врезался в стоящую фуру: погиб 22-летний водитель

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Легковой автомобиль столкнулся с фурой в Дзержинском районе – погиб водитель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария произошла на брестской трассе в ночное время. Грузовик из-за поломки остановился на обочине с включенной аварийной сигнализацией. В него врезался автомобиль Peugeot. 22-летний водитель погиб на месте. По факту ДТП проводится проверка.







