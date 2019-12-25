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«Тайный Санта» 80-го уровня: Билл Гейтс отправил незнакомой девушке 41 подарок

26.12.2019 18:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На платформе RedditGifts поддерживают классную западную традицию: каждый год перед Рождеством там играют в «тайного Санту» и обмениваются подарками. Бывает, что в игру включаются и знаменитости. Например, это сооснователь Microsoft Билл Гейтс и второй самый богатый человек Америки. Его также нарекают самым щедрым «тайным Сантой», и сейчас вы поймете почему.

Гейтс играет несколько лет подряд. Каждый раз его компания проводит настоящее расследование, чтобы выяснить вкусы человека, которому вручат подарок. Так вышло, что в 2019 году Гейтс стал «тайным Сантой» для юзера с ником szor. Им оказалась 33-летняя Шелби из штата Мичиган. Гейтс прислал ей посылку весом аж в 37 килограммов!

Чтобы Шелби унесла подарок домой, посылку пришлось разобрать на несколько частей, иначе она не уместилась бы в багажник машины. Билл Гейтс отправил девушке 41 подарок. Среди них: конструктор LEGO с Хогвартсом из «Гарри Поттера», рождественский колпак в стиле «Гарри Поттера», несколько упаковок печенья Oreo, рукописная копия книги «Великий Гэтсби», сувениры из сериала «Твин Пикс» и многое другое.

Кроме того, Гейтс сделал пожертвование в фонд «Американская ассоциация сердца» в честь матери Шелби, умершей в марте 2019 года. Подробнее обо всех подарках Шелби рассказала на своем YouTube-канале.

 
 
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На платформе RedditGifts поддерживают классную западную традицию: каждый год перед Рождеством там играют в «тайного Санту» и обмениваются подарками. Бывает, что в игру...
 
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