Новости экономики за 26.12.2019

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда на белорусские НПЗ начнет поступать казахстанская нефть, как оплатить лечение средствами семейного капитала и зачем макулатуру продавать через биржу? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

У КАЗАХСТАНА ЕСТЬ ДОГОВОРЕННОСТИ С РОССИЕЙ О ТРАНЗИТЕ НЕФТИ В БЕЛАРУСЬ

Казахстанская нефть придет на белорусские НПЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 декабря в посольстве этой страны в Минске сообщили, что общеполитическая договоренность о транзите через Россию уже есть. Соглашение о поставке будет подписано после урегулирования внутриведомственных вопросов.





О датах и конкретных цифрах говорить пока рано. Объемы поставок и цена будут определяться при заключении прямых договоров с нефтедобывающими компаниями Казахстана.

Белорусская таможня пополнила бюджет на 8,8 млрд рублей в 2019 году

МИНЗДРАВ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТНОЙ МЕДПОМОЩИ

Средства семейного капитала теперь можно использовать в полном объеме либо по частям, в том числе досрочно на получение платных медицинских услуг.





Министерство здравоохранения своим постановлением определило порядок такого использования. Согласно документу, необходимость в этом подтверждается заключением врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения. Прописаны все необходимые договоры, справки и другие бумаги, а также алгоритм действий. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, программа семейного капитала продлена еще на пять лет. С 2020 года сумма будет начисляться в национальной валюте. Только в 2020-м на эти цели в бюджете предусмотрено порядка 350 миллионов рублей.

МАКУЛАТУРУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВНЕСТИ В ПЕРЕЧЕНЬ БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ

Макулатура станет товаром, сделки по которому компании и предприниматели обязаны будут заключать только на биржевых торгах. Соответствующий проект постановления Совмина вынесен на общественное обсуждение.









Авторы документа рассчитывают, что это позволит усовершенствовать механизм ценообразования, а также упорядочить оборот этого сырья. Биржевая цена будет формироваться как для внутреннего рынка, так и для продажи на экспорт. Минимальная сделка составит 1 тысячу евро. Это примерно 10-11 тонн. Меньшие партии по-прежнему можно будет сдавать заготовительным и перерабатывающим предприятиям напрямую, без участия в биржевых торгах.

СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРПЛАТА В НОЯБРЕ 1113,1 РУБЛЕЙ

Средняя начисленная заработная плата по стране в ноябре составила 1113 рублей. То есть после уплаты подоходного налога и взноса в фонд соцзащиты среднестатистический белорус получил на руки 957 рублей.





Самые высокооплачиваемые специалисты работают в сфере информационных технологий. На противоположном полюсе работники парикмахерских и салонов красоты: их зарплаты более чем в семь раз отстают от зарплат айтишников.