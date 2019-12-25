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Новости экономики за 26.12.2019

26.12.2019 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда на белорусские НПЗ начнет поступать казахстанская нефть, как оплатить лечение средствами семейного капитала и зачем макулатуру продавать через биржу? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

У КАЗАХСТАНА ЕСТЬ ДОГОВОРЕННОСТИ С РОССИЕЙ О ТРАНЗИТЕ НЕФТИ В БЕЛАРУСЬ

Казахстанская нефть придет на белорусские НПЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 декабря в посольстве этой страны в Минске сообщили, что общеполитическая договоренность о транзите через Россию уже есть. Соглашение о поставке будет подписано после урегулирования внутриведомственных вопросов.

Новости экономики за 26.12.2019

О датах и конкретных цифрах говорить пока рано. Объемы поставок и цена будут определяться при заключении прямых договоров с нефтедобывающими компаниями Казахстана.

Белорусская таможня пополнила бюджет на 8,8 млрд рублей в 2019 году

МИНЗДРАВ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТНОЙ МЕДПОМОЩИ

Средства семейного капитала теперь можно использовать в полном объеме либо по частям, в том числе досрочно на получение платных медицинских услуг.

Новости экономики за 26.12.2019

Министерство здравоохранения своим постановлением определило порядок такого использования. Согласно документу, необходимость в этом подтверждается заключением врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения. Прописаны все необходимые договоры, справки и другие бумаги, а также алгоритм действий. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, программа семейного капитала продлена еще на пять лет. С 2020 года сумма будет начисляться в национальной валюте. Только в 2020-м на эти цели в бюджете предусмотрено порядка 350 миллионов рублей.

МАКУЛАТУРУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВНЕСТИ В ПЕРЕЧЕНЬ БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ

Макулатура станет товаром, сделки по которому компании и предприниматели обязаны будут заключать только на биржевых торгах. Соответствующий проект постановления Совмина вынесен на общественное обсуждение.

Новости экономики за 26.12.2019

Новости экономики за 26.12.2019

Авторы документа рассчитывают, что это позволит усовершенствовать механизм ценообразования, а также упорядочить оборот этого сырья. Биржевая цена будет формироваться как для внутреннего рынка, так и для продажи на экспорт. Минимальная сделка составит 1 тысячу евро. Это примерно 10-11 тонн. Меньшие партии по-прежнему можно будет сдавать заготовительным и перерабатывающим предприятиям напрямую, без участия в биржевых торгах.

СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРПЛАТА В НОЯБРЕ 1113,1 РУБЛЕЙ

Средняя начисленная заработная плата по стране в ноябре составила 1113 рублей. То есть после уплаты подоходного налога и взноса в фонд соцзащиты среднестатистический белорус получил на руки 957 рублей.

Новости экономики за 26.12.2019

Самые высокооплачиваемые специалисты работают в сфере информационных технологий. На противоположном полюсе работники парикмахерских и салонов красоты: их зарплаты более чем в семь раз отстают от зарплат айтишников.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Когда на белорусские НПЗ начнет поступать казахстанская нефть, как оплатить лечение средствами семейного капитала и зачем макулатуру продавать...
 
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