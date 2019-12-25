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В Минске задержан 22-летний педофил из России

26.12.2019 18:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске задержан 22-летний педофил из России
Фото из открытых источников

Как стало известно, в милицию обратились родители 12-летней девочки. Они рассказали, что в мобильном телефоне дочери обнаружили переписку интимного характера. В частности, неизвестный просил девочку прислать свои обнаженные фотографии.

В Минске задержан 22-летний педофил из России Суд вынес приговор педофилу и матерям, которые продавали ему дочерей

По информации пресс-службы МВД, к данной переписке оказался причастен 22-летний гражданин России. В Минске он работал каменщиком. В интернет-общении представлялся подростком и понуждал собеседниц к фотографированию в обнаженном виде.

В комнате, где проживал молодой человек, изъяты мобильный телефон и два ноутбука. При изучении содержимого этих устройств выявлено порядка 40 «диалогов» с девочками в возрасте 9-14 лет. Также в мобильном телефоне обнаружено около 100 интернет-ссылок на видеоролики порнографического содержания с участием детей. Известно, что этими ссылками фигурант делился с несовершеннолетними в социальной сети.

Кроме того, оперативники полагают, что молодой человек вступал в половую связь с четырьмя несовершеннолетними, с которыми познакомился в Интернете. Гражданина России задержали. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка, устанавливаются возможные иные потерпевшие.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой человек знакомился с девочками в возрасте 9-14 лет через социальные сети.
 
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