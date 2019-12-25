В Минске задержан 22-летний педофил из России

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, в милицию обратились родители 12-летней девочки. Они рассказали, что в мобильном телефоне дочери обнаружили переписку интимного характера. В частности, неизвестный просил девочку прислать свои обнаженные фотографии.

По информации пресс-службы МВД, к данной переписке оказался причастен 22-летний гражданин России. В Минске он работал каменщиком. В интернет-общении представлялся подростком и понуждал собеседниц к фотографированию в обнаженном виде.

В комнате, где проживал молодой человек, изъяты мобильный телефон и два ноутбука. При изучении содержимого этих устройств выявлено порядка 40 «диалогов» с девочками в возрасте 9-14 лет. Также в мобильном телефоне обнаружено около 100 интернет-ссылок на видеоролики порнографического содержания с участием детей. Известно, что этими ссылками фигурант делился с несовершеннолетними в социальной сети.

Кроме того, оперативники полагают, что молодой человек вступал в половую связь с четырьмя несовершеннолетними, с которыми познакомился в Интернете. Гражданина России задержали. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка, устанавливаются возможные иные потерпевшие.