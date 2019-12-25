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Белорусская таможня пополнила бюджет на 8,8 млрд рублей в 2019 году

26.12.2019 18:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почти 9 миллиардов рублей заработала в 2019 году белорусская таможня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская таможня пополнила бюджет на 8,8 млрд рублей в 2019 году

Таким образом, доведенные на 2019-й прогнозные показатели по наполнению доходной части бюджета уже не только выполнены, но и перевыполнены более чем на 1,5 %.

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Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Почти 9 миллиардов рублей заработала в 2019 году белорусская таможня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, доведенные на...
 
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