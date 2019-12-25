Белорусская таможня пополнила бюджет на 8,8 млрд рублей в 2019 году

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почти 9 миллиардов рублей заработала в 2019 году белорусская таможня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Таким образом, доведенные на 2019-й прогнозные показатели по наполнению доходной части бюджета уже не только выполнены, но и перевыполнены более чем на 1,5 %.