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Белорусская таможня пополнила бюджет на 8,8 млрд рублей в 2019 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почти 9 миллиардов рублей заработала в 2019 году белорусская таможня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, доведенные на 2019-й прогнозные показатели по наполнению доходной части бюджета уже не только выполнены, но и перевыполнены более чем на 1,5 %.
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Новости Беларуси. Почти 9 миллиардов рублей заработала в 2019 году белорусская таможня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, доведенные на...
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