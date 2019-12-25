25 привычек и мыслей, которые нужно оставить в уходящем году

Источник материала: Ежедневник



фото: style.news.am

Новый год — отличный повод расстаться с балластом привычек и мыслей, которые потеряли актуальность.

На протяжении всего уходящего года книги — бумажные, электронные и аудио носители мыслей — усердно меняли наше мышление. Поэтому на эти фразы вдохновили нас именно они. Итак, мы начинаем новый год без следующих мыслей. А вы?

У меня нет выбора. Шестнадцатилетняя балерина Эдит Ева Эгер потеряла в Аушвице родителей, любимого человека, но не веру в жизнь. Долгие годы воспоминания не отпускали ее, пока она не поняла: прошлое изменить невозможно, а вот как к нему относиться — наш выбор. Подробнее — в книге «Выбор».

Я должна быть хорошей женой, матерью, подругой, дочерью, коллегой… Современные женщины подвержены колоссальному стрессу. Они кругом всем «должны». Сестры Эмили Нагоски и Амелия Нагоски в книге «Выгорание» рассказывают, как обрести себя, выйти из стресса и стать счастливой.

Ты не прав. Даже самая неприглядная история имеет второе дно. Человек может вести себя, как баран, потому что на кону, как ему кажется, жизнь его ребенка. Все мы хоть раз в жизни готовы были стереть в порошок соперника, но если бы это произошло, наверняка сказали бы: «Я этого не хотел, честное слово!» Прочитав захватывающие, неоднозначные и порой скандальные истории от Ларисы Парфентьевой в книге «33+», мы по-другому посмотрели на мир: здесь нет однозначно правых и неправых. Мир не черный. И не белый. В нем намного больше пятидесяти оттенков серого.

Я хочу стать таким же, как… Иметь в жизни ориентир здорово, но вряд ли кого-то стоит возводить в ранг кумиров. Если вы боитесь себя настоящего, вам в помощь — книга «Быть собой» и курс «Быть с собой». Начните новый год с поиска океана внутри себя!

Займусь благотворительностью когда-нибудь в будущем. «Слово хорошее — и дело хорошее. Можешь помочь — помоги. Помогать можно единоразово, время от времени или постоянно. Это вы сами выбираете. Помогать можно не только деньгами: дела, подарки, продукты, услуги, связи, знания, информационная поддержка, ваше время… все идет в зачет», — пишет Игорь Манн в книге «Правила жизни и бизнеса».

Моя мать испортила мне жизнь. Травматичные отношения с родителями — это больно. Это на всю жизнь. Но есть два пути — продолжать обвинять или двигаться дальше. Если вы за второй путь, почитайте «О чем мы молчим с моей матерью». Эта книга может стать первый шагом, чтобы пересмотреть отношения с родителями.

Мой партнер меня раздражает. Чтобы перестать реагировать на поведение других людей, нужно понять, почему они так поступают. В книге «Любовь на всю жизнь» вы найдете примеры, как детский опыт влияет на то, как мы ведем себя в настоящем. Вы узнаете много нового о себе и о партнере. Поймете мотивы своих поступков и партнера.

Семья и карьера несовместимы. Признаться, мы тоже так думали, пока не познакомились с Ниной Зверевой и ее книгой «Семья что надо». У Нины Витальевны трое успешных детей, шестеро внуков, муж, с которым она собирается отпраздновать золотую свадьбу, а еще блестящая карьера — телевизионной ведущей, бизнес-коуча, писательницы. Здорово, что она поделилась своим уникальным опытом с нами.

Я книголюб, поэтому меня никто не понимает. Ох, как нам знакомо это чувство! Мы нашли отдушину в комиксе «Быть книголюбом». Тех, кто любит шуршание книжных страничек, запах типографской краски, кайфует в книжном, а всё свободное время посвящает чтению или поиску новых книг, много. Присоединяйтесь к нашей тихой компании!

Я боюсь. Начать новое дело, сменить работу, переехать или что-то еще. Ясно одно — страх взял верх над вашим любопытством. Хорошая новость: это временно. С книгой «Вся правда обо мне» вы пройдете путь от тревоги к истинному «я».

Не хочу чувствовать себя несчастливым. Мы все стремимся к счастью, и это нормально. Но готовность к разным эмоциям — признак эмоциональной смелости. Не бойтесь чувствовать, тогда вам будет по силам любое дело.

Я боюсь принимать решения. Специалисты давно выявили ловушки мышления и рассказали, как в них не попадать. «Почему мы ошибаемся» — книга, которая научит мыслить критически и принимать правильные решения.

Не знаю, с чего начать. Эта проблема знакома многим. Мы откладываем на потом перемены в жизни, потому что боимся сделать первый шаг. Загляните в книгу «Никогда-нибудь», чтобы получить порцию мотивации, инструментов и волшебного пинка.

Методики продуктивности не для меня. Каждый человек индивидуален, поэтому и инструменты по саморазвитию нуждаются в «настройке». Книга «Путь джедая» поможет разработать собственную методику продуктивности с учетом ваших особенностей.

На работе невозможно оставаться человеком. Психолог Дэниел Гоулман и другие специалисты опровергают это утверждение. В стенах офиса тоже можно проявлять эмоциональный интеллект и быть человечным.

Привести дела в порядок — из области фантастики. В современном мире поток дел сносит с ног. Так было и у нас, пока мы не взяли в руки эту тетрадь. Шаг за шагом мы внедряли методику GTD (Getting Things Done) в жизнь, чтобы научиться эффективно управлять нескончаемыми делами.

В году 12 месяцев. В уходящем году мы много экспериментировали с планированием. Например, отказались от годового планирования и начали жить в режиме «12 недель в году». Перейти на новую систему помогла рабочая тетрадь. Что это нам дало? Теперь мы не размазываем планы на год, а делаем тоже самое, но за 12 недель, то есть в четыре раза быстрее!

Сила воли либо есть, либо нет. Человек может совершенствоваться всю жизнь, в том числе и развивать силу воли. Об этом книга Келли Макгонигал «Сила воли», неизменный лидер по продажам на протяжении последних лет.

В современном мире невозможно отказаться от технологий. А мы попробовали! Конечно, работать удаленно без компьютеров мы не рискнули, но в свободное время специально оставляли дома телефон, чтобы окунуться в доцифровую жизнь, где дорогу и время спрашивают у людей, а не гаджетов. Если вы хотите также, скорее открывайте книгу «Цифровой минимализм».

Ментальные практики — это сложно и долго. Чтобы прихйти к дзену, нужно всего десять минут в день. Оуэйн О’Кейн предложил практику, которую можно выполнять где и когда угодно. «Десять минут до дзена» — это легкая медитация в удовольствие.

Я учу иностранный язык. С книгой «Как перестать учить иностранный язык и начать на нем жить» мы перестали пытаться выучить язык. Теперь мы на нем живем. Все просто и увлекательно: слушайте песни, ищите рецепты на том языке, который вы изучаете, читайте по странице в день. Небольшие, но регулярные практики позволяют довести знание языка до необходимого уровня.

Мечты — это пустяки. Знаете ли вы, что есть такая наука — мечталогия? Оказывается, правильно мечтать — это не просто витать в облаках или воображать себя на берегу моря с коктейлем в руке. Это большая работа. Ева Кац в книге «30 правил настоящего мечтателя» подскажет, с чего начать, чтобы мечты сбывались.

На хобби нельзя заработать. Мы тоже так думали, пока нам в руки не попалась книга «Вижу цель — иду к ней». Дарья Гейлер доходчиво объясняет, как создать творческий бизнес.

Невозможно прожить год без покупок. Кейт Фландерс поделилась своим опытом в книге «Год без покупок». Осознанная жизнь, разумное потребление — если для вас это не пустые слова, то под обложкой вы найдете много полезных советов.

В старости не будет важно, есть ли морщины на шее. Известному сценаристу Норе Эфрон всю жизнь говорили, что внешность — не главное, ведь в старости… И так далее, и так далее… И вот когда она поняла, что единственное, что ее беспокоит, — это ее шея, было уже поздно. В мемуарах «Я ненавижу свою шею» Нора делится своими наблюдениями. Остроумная, легкая, местами ностальгическая и очень атмосферная книга.

МИФ