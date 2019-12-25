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В Беларуси пересмотрели производственный календарь на 2020 год

26.12.2019 19:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси пересмотрели производственный календарь на 2020 год
Фото из открытых источников

В Беларуси пересмотрели расчетные нормы рабочего времени на 2020 год. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты №67 от 20 декабря 2019 года. Причина изменений – 2 января сделали выходным без отработки.

В Беларуси пересмотрели производственный календарь на 2020 год Будет ли 4 января сокращенный рабочий день?

Напомним, в ноябре было установлено, что на 2020 год расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели (40 часов) с выходными днями в субботу и воскресенье составит 2040 часов. При этом расчетную норму рабочего времени для шестидневной рабочей недели (40 часов) с выходным днем в воскресенье на следующий год установили в 2033 часа.

Однако 17 декабря 2019 года Александр Лукашенко подписал указ, которым 2 января на постоянной основе сделали нерабочим праздничным днем (без необходимости его отработки). Из-за этого пришлось пересматривать расчетные нормы рабочего времени на 2020 год. Для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье (40 часов) этот показатель составит 2032 часа (вместо 2040 часов), а для шестидневной (с выходным днем в воскресенье) – 2026 часов (вместо 2033 часов).

 
 
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Изменения связаны с объявлением 2 января выходным днем без отработки в другой день.
 
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