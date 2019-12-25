На голубом глазу: покупатель пытался вынести из магазина 16 палок колбасы. Кофе раньше вынес

Милиция задержала 41-летнего минчанина, которого охранники магазина на улице Притыцкого заподозрили в краже.





Во время досмотра в сумке у мужчины нашли 16 батонов колбасы, которые он пронес мимо касс, а в кармане — ключ от камеры хранения магазина. В ячейке милиционеры обнаружили 11 банок и два пакета кофе.









Записи с камер видеонаблюдения показали, что сначала мужчина вынес кофе, а затем вернулся за колбасой.





«Весь украденный товар оценили в 370 рублей. Задержанный пояснил, что проживает рядом и таким нехитрым способом пытался устроить себе подарок к новогодним праздникам», — рассказали в милиции.





В отношении ранее судимого минчанина возбуждено уголовное дело за кражу.



