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В Санкт-Петербурге нашли останки бывшей студентки историка-расчленителя. Ноги не найдены

26.12.2019 18:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Останки аспирантки Анастасии Ещенко, убитой доцентом СПбГУ, историком Олегом Соколовым, нашли в Санкт-Петербурге спустя полтора месяца поисков. Об этом сообщает «Фонтанка».

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Останки аспирантки Анастасии Ещенко, убитой доцентом СПбГУ, историком Олегом Соколовым, нашли в Санкт-Петербурге спустя полтора месяца поисков. Об этом сообщает «Фонтанка».

Адвокат матери погибшей Александра Бакшеева рассказала, что останки были обнаружены в черте города в районе Юсуповского дворца. При этом она уточнила, что экспертиза еще не проведена. «Но предположительно — да, это части тела Анастасии», — добавила Бакшеева.
По информации издания, после убийства водолазам удалось извлечь из реки Мойки несколько мешков с останками потерпевшей, при этом ноги убитой не были найдены. В начале ноября «Фонтанка» сообщала, что со дна реки подняли черные пакеты, в которых, предположительно, находились ноги женщины. Позже стало известно, что водолазы нашли скелет неизвестного человека.


Олег Соколов был задержан 9 ноября. Он привлек внимание полиции после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными руками Ещенко. Историка, находившегося в неадекватном состоянии, отвезли в больницу с переохлаждением.

Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры из-за ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание, а после избавления от тела планировал совершить самоубийство, пишет lenta.ru
 
 
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Останки аспирантки Анастасии Ещенко, убитой доцентом СПбГУ, историком Олегом Соколовым, нашли в Санкт-Петербурге спустя полтора месяца поисков. Об этом сообщает...
 
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