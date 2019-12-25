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Под Столином подросток лишился части пальца из-за взорвавшейся петарды

26.12.2019 18:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Под Столином подросток лишился части пальца из-за взорвавшейся петарды
Фото из открытых источников

Как стало известно, несчастный случай произошел вечером 25 декабря в Столинском районе. У 16-летнего подростка в руках взорвалась петарда, мальчик не успел бросить ее до взрыва.

Под Столином подросток лишился части пальца из-за взорвавшейся петарды В Березе 10-летний мальчик принес в школу коробку с петардами

В результате происшествия подросток лишился части пальца. Юноша попал в больницу, где ему сделали операцию. По данному факту проводится проверка, передает Следственный комитет.

В ведомстве напомнили, что нужно быть крайне осторожным при использовании пиротехнических изделий и строго следовать требованиям инструкций по их использованию.

 
 
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