Под Столином подросток лишился части пальца из-за взорвавшейся петарды

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, несчастный случай произошел вечером 25 декабря в Столинском районе. У 16-летнего подростка в руках взорвалась петарда, мальчик не успел бросить ее до взрыва.

В результате происшествия подросток лишился части пальца. Юноша попал в больницу, где ему сделали операцию. По данному факту проводится проверка, передает Следственный комитет.

В ведомстве напомнили, что нужно быть крайне осторожным при использовании пиротехнических изделий и строго следовать требованиям инструкций по их использованию.