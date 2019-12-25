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Радзиховский: Российские ракеты уже давно никого не пугают
Источник материала: Партизан
Леонид Радзиховский – о попытках Путина остановить время:
«Ракеты, которые наклепали за 50 лет в невероятном количестве, абсолютно никому не нужны, никогда никуда не полетят и на самом деле самое ужасное заключается в том, что они давно уже никого не пугают».
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Леонид Радзиховский – о попытках Путина остановить время:
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