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Радзиховский: Российские ракеты уже давно никого не пугают

26.12.2019 17:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Леонид Радзиховский – о попытках Путина остановить время:

«Ракеты, которые наклепали за 50 лет в невероятном количестве, абсолютно никому не нужны, никогда никуда не полетят и на самом деле самое ужасное заключается в том, что они давно уже никого не пугают».
 
 
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Леонид Радзиховский – о попытках Путина остановить время:
 
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