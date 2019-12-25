ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске мужчина украл из магазина 16 палок колбасы и 11 банок кофе

26.12.2019 20:11 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Минске мужчина украл из магазина 16 палок колбасы и 11 банок кофе
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел днем 22 декабря в Минске. В магазине задержали 41-летнего мужчину, которого охранники заподозрили в краже.

В Минске мужчина украл из магазина 16 палок колбасы и 11 банок кофе Витебчанин украл в магазине 22 батона колбасы

Подозрения оказались верными. По информации МВД, во время досмотра в сумке у мужчины нашли 16 батонов колбасы, которые он пронес мимо касс, а в кармане – ключ от камеры хранения магазина. В ячейке милиционеры обнаружили 11 банок и 2 пакета кофе.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что кофе мужчина вынес из торгового зала первой партией, а затем вернулся за колбасой. Весь украденный товар оценили в 370 руб. Задержанный пояснил, что проживает рядом и таким способом пытался устроить себе подарок к новогодним праздникам.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сообщается, что ранее мужчина уже был судим.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам мужчины, он хотел сделать себе новогодний подарок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Виктор Овчаров: «Невозможно готовить атлета, не имея высокий уровень квалификации тренера»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика