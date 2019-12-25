В Минске мужчина украл из магазина 16 палок колбасы и 11 банок кофе

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел днем 22 декабря в Минске. В магазине задержали 41-летнего мужчину, которого охранники заподозрили в краже.

Подозрения оказались верными. По информации МВД, во время досмотра в сумке у мужчины нашли 16 батонов колбасы, которые он пронес мимо касс, а в кармане – ключ от камеры хранения магазина. В ячейке милиционеры обнаружили 11 банок и 2 пакета кофе.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что кофе мужчина вынес из торгового зала первой партией, а затем вернулся за колбасой. Весь украденный товар оценили в 370 руб. Задержанный пояснил, что проживает рядом и таким способом пытался устроить себе подарок к новогодним праздникам.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сообщается, что ранее мужчина уже был судим.