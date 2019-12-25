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Впервые в Минске главврач, доктор и пациент собрались в суде не из-за врачебной ошибки

26.12.2019 20:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Фрунзенского района рассмотрел довольно любопытное дело. Детский врач подал иск на свое бывшее начальство за распространение ложной информации.

Впервые в Минске главврач, доктор и пациент собрались в суде не из-за врачебной ошибки
Фото носит иллюстративный характер
Детский доктор подал в суд на больницу за клевету.
Стороны пытались выяснить, был ли флирт в больнице.

Медик жалуется на то, что его выставили Дон-Жуаном на рабочем месте, хотя он семейный человек.

Все подробности этой истории истец рассказал Sputnik.

"Скажут, что мы с вами тремся"

Все произошло в январе этого года. Истец работал в детской инфекционной больнице. Выпало ночное дежурство. Пациентов, вспоминает он, было невероятно много. Со всеми справились. Но не все оказались довольны оказанной медицинской помощью.

Через несколько дней детский врач узнает: отец одного из пациентов обратился в Минздрав. Пожаловался, дескать, долго ждал в очереди, а врач нет, чтобы помочь ребенку – флиртовал с коллегами.


"В ту ночь было очень много пациентов – 166. За всю свою работу в больнице я не помню такого количества. Работали только три врача и две медсестры. Всех детей мы принимали в порядке живой очереди. Я не виноват, что очередь оказалась такой большой", – рассказывает Sputnik Михаил.
Если к жалобам пациентов детский доктор в общем-то привык, то отношение руководства его удивило. Обвинения в амурных делах были высказаны прилюдно на пятиминутке. Врач считает: мало того, что это было некорректно, ведь в ситуации даже не разобрались, так еще и унизительно.



"Коллеги могли сказать: "Вы с этим доктором поосторожнее, не задерживайтесь". Пропускали меня вперед со словами "Проходите, а то скажут, что мы с вами тремся". Я понимаю, что они говорили это не со зла. Но все равно находиться в больнице было неприятно. Когда ехал на работу, всегда настроение портилось, что снова надо мной будут смеяться", – говорит педиатр.

Не продлили контракт

Как можно было того ожидать, об этом узнала жена врача. Михаил признается: сообщил все сам. В больнице работают ее знакомые. Ему не хотелось, чтобы она узнала о жалобе от посторонних людей.

"Конечно, это имело свои последствия. У жены были вопросы, что человек не просто сделал замечание, а пошел в Минздрав с таким обвинением. И что об этом говорили на пятиминутке… Вы поймите, у нас двое детей. Это был действительно очень сложный момент в нашей семейной жизни", – рассказывал врач на суде.


После жалобы в больнице провели проверку. Чтобы узнать, был ли все-таки флирт, отсмотрели все записи с камер наблюдения в ту ночь. Вердикт: Михаил невиновен.

Дальше врач решил расставить все точки над i с отцом маленького пациента. Позвонил ему, рассказал о результатах проверки и предложил в таком случае принести свои извинения. Он отметил, что было бы справедливо сделать это в присутствии коллектива, а также выплатить ему денежную компенсацию за доставленные неудобства. Папа мальчика отказался, а потом обратился с жалобой в комитет по здравоохранению за нарушение конфиденциальности.

Тогда Михаил пошел дальше и написал заявление в милицию. Административное дело на отца маленького пациента не завели, и врач обратился в прокуратуру.

"Она выявила нарушения. Как оказалось, не были опрошены ни родители, ни сотрудники больницы. Но снова обратиться с заявлением я уже не мог – вышло время. Поэтому пришлось идти в суд", – пояснил Михаил.
Пока прокуратура разбиралась, в жизни медика произошли необратимые изменения. На работе с ним не подлили контракт.

После проверки прокуратуры детский врач решил обратиться в суд. Подал иск за разглашение ложной информации на отца пациента и бывшее руководство – главврача и начмеда. Говорит: чтобы отстоять свою репутацию и достоинство.

Работу педиатр пока не нашел. После скандала, считает истец, он получил волчий билет. Поэтому его долго не будут принимать в медицинские учреждения города. Он создал петицию в поддержку медиков, врач убежден, что он и его коллеги заслуживают уважения и достойного положения в обществе. 

Проиграл суд

На суде отец пациента был немногословен. Из материалов дела следует, что годовалый ребенок поступил в больницу с температурой 38 градусов. Накануне он перенес операцию. В ожидании врача родители провели два часа. За это время к ним несколько раз подходили медсестры с одним и тем же вопросом по поводу состояние малыша.

Когда мама мальчика вышла в коридор, она увидела Михаила, который о чем-то говорил с медсестрами и улыбался. Затем он подошел к женщине с вопросом: "Может, вам доктор уже и не нужен?" Она оценила эту фразу как намек на скорую смерть ребенка. Как следует из материалов дела, мама мальчика была возмущена и говорила о том, что он "не достоин звания врача".

Представители главврача и начмеда высказались о том, что претензии педиатра надуманные. Ведь в жалобе Минздрава не указана его фамилия. А сам медик не присутствовал на пятиминутке. И вообще жалоба больше казалась организации работы в больнице.

На это Михаил ответил, что в приемном отделении он единственный мужчина. Все сотрудники поняли, о ком идет речь.


Михаил признался, что более деликатного отношения он ожидал от своего руководства. Хотел, чтобы жалобу рассмотрели с ним наедине. Более того, перед ним никто не извинился. Хотя сам врач до последнего держался и ни с кем не скандалил.

Но и самый главный вопрос: что подразумевали родители пациента под флиртом? Как следует из материалов дела, мама не слышала, о чем говорил врач с медсестрами. Представители администрации больницы сказали, что родители не имели ввиду флирт как таковой. Они хотели отметить то, что им не уделили внимание.

В понедельник суд Фрунзенского района вынес решение по делу Михаила. Ему было отказано в удовлетворении иска. Медику предстоит выплатить по 400 рублей главврачу и начмеду за услуги адвокатов.
 
 
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Суд Фрунзенского района рассмотрел довольно любопытное дело. Детский врач подал иск на свое бывшее начальство за распространение ложной информации.
 
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