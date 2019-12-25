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Минская таможня проведет очередные прямые телефонные линии

26.12.2019 19:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минская таможня проведет очередные прямые телефонные линии
Фото из открытых источников

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, ведомство проведет прямые телефонные линии по актуальным темам таможенного законодательства.

Минская таможня проведет очередные прямые телефонные линии Как привезти живую ёлку из-за границы?

29 декабря 2019 г. (воскресенье) с 9.00 до 10.00 состоится прямая телефонная линия на тему: «Порядок подтверждения фактического вывоза товаров за пределы Республики Беларусь». На вопросы граждан в рамках данной темы ответит начальник отдела анализа и контроля таможенных процедур Елена Михайловна Булынко. Телефон – (017) 218-95-40.

30 декабря 2019 г. (понедельник) начальник отдела таможенных платежей Ольга Викторовна Будник ответит на вопросы граждан в рамках темы: «Порядок проведения сверки расходования денежных средств, уплаченных в качестве таможенных платежей, и их возврат». Обращаться можно с 10.00 до 11.00 по телефону (017) 218-96-50.

 
 
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Прямые линии пройдут 29 и 30 декабря 2019 года.
 
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