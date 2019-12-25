Минская таможня проведет очередные прямые телефонные линии

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, ведомство проведет прямые телефонные линии по актуальным темам таможенного законодательства.

29 декабря 2019 г. (воскресенье) с 9.00 до 10.00 состоится прямая телефонная линия на тему: «Порядок подтверждения фактического вывоза товаров за пределы Республики Беларусь». На вопросы граждан в рамках данной темы ответит начальник отдела анализа и контроля таможенных процедур Елена Михайловна Булынко. Телефон – (017) 218-95-40.

30 декабря 2019 г. (понедельник) начальник отдела таможенных платежей Ольга Викторовна Будник ответит на вопросы граждан в рамках темы: «Порядок проведения сверки расходования денежных средств, уплаченных в качестве таможенных платежей, и их возврат». Обращаться можно с 10.00 до 11.00 по телефону (017) 218-96-50.