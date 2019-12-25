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Власти пересмотрели расчетные нормы рабочего времени на 2020 год. В чем причина
Источник материала: Tut.by
Власти пересмотрели расчетные нормы рабочего времени на 2020 год. Это предусмотрено
В ноябре власти установили, что на 2020 год расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели (40 часов) с выходными днями в субботу и воскресенье составит 2040 часов (в этом году — 2008 часов). При этом расчетную норму рабочего времени для шестидневной рабочей недели (40 часов) с выходным днем в воскресенье на следующий год установили в 2033 часа (в этом году — 2016 часов).
Однако 17 декабря Александр Лукашенко подписал указ, которым 2 января на постоянной основе сделали нерабочим праздничным днем (без необходимости его отработки). Из-за этого пришлось пересматривать расчетные нормы рабочего времени на 2020 год. Для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье (40 часов) этот показатель составит 2032 часа (вместо 2040 часов), а для шестидневной (с выходным днем в воскресенье) — 2026 часов (вместо 2033 часов).
Как устанавливают расчетные нормы рабочего времени
Этот показатель устанавливают исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю и только для двух режимов работы — для
Для «пятидневки» нормы рабочего времени рассчитывают исходя из продолжительности
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Причина изменений - 2 января сделали выходным без отработки, причем на постоянной основе.
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