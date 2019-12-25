Власти пересмотрели расчетные нормы рабочего времени на 2020 год. В чем причина

Источник материала: Tut.by

Власти пересмотрели расчетные нормы рабочего времени на 2020 год. Это предусмотрено постановлением Минтруда № 67 от 20 декабря. Причина изменений — 2 января сделали выходным без отработки, причем на постоянной основе.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В ноябре власти установили, что на 2020 год расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели (40 часов) с выходными днями в субботу и воскресенье составит 2040 часов (в этом году — 2008 часов). При этом расчетную норму рабочего времени для шестидневной рабочей недели (40 часов) с выходным днем в воскресенье на следующий год установили в 2033 часа (в этом году — 2016 часов).

Однако 17 декабря Александр Лукашенко подписал указ, которым 2 января на постоянной основе сделали нерабочим праздничным днем (без необходимости его отработки). Из-за этого пришлось пересматривать расчетные нормы рабочего времени на 2020 год. Для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье (40 часов) этот показатель составит 2032 часа (вместо 2040 часов), а для шестидневной (с выходным днем в воскресенье) — 2026 часов (вместо 2033 часов).

Как устанавливают расчетные нормы рабочего времени

Этот показатель устанавливают исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю и только для двух режимов работы — для

пятидневной рабочей недели (с выходными днями в субботу и воскресенье)

и для шестидневной (с выходным днем в воскресенье).

Для «пятидневки» нормы рабочего времени рассчитывают исходя из продолжительности

ежедневной работы в рабочие дни 8 часов, а в предпраздничные — 7 часов. Для «шестидневки» — исходя из продолжительности ежедневной работы с понедельника по пятницу 7 часов, в субботу — 5 часов, в предпраздничные дни — 6 и 4 часа соответственно.